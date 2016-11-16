ترامب وبان كي مون اتفقا على أن يلتقيا 





نيويورك- أ ف ب- اتفق الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب والامين العام للامم المتحدة بان كي مون على عقد لقاء مباشر بينهما، على ما اعلن متحدث باسم الامم المتحدة الاربعاء.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك لـ “وكالة فرانس برس″ “لقد اتفقا على ان يلتقيا”.

وأعلن بان كي مون في حديث لـ “فرانس برس″ الخميس انه يأمل بلقاء ترامب قبل ان يترك منصبه في كانون الاول/ديسمبر.

وتحادث الرجلان هاتفيا بعد ظهر الجمعة واتفقا على ان يبقيا على اتصال، وفق بيان للامم المتحدة.

وقال بان كي مون لـ “فرانس برس″ انه ينوي مناشدة ترامب ان تواصل الولايات المتحدة “العمل من اجل خير البشرية” والتعاون مع الامم المتحدة، رغم الانتقادات التي وجهها الرئيس الاميركي المنتخب للمنظمة الدولية.

خلال حملته الانتخابية اعلن ترامب نيته الدفع باتجاه تقارب مع روسيا وهدد بخفض مساهمة الولايات المتحدة في الامم المتحدة وبإعادة النظر باتفاق باريس حول المناخ الذي وقعت عليه واشنطن.

لكن بان كي مون اعرب خلال مؤتمر مراكش حول المناخ الثلاثاء عن امله ان يدرك ترامب اهمية التحرك السريع لمواجهة الاحترار المناخي.

وقال “نامل ان يصغي الرئيس المنتخب ترامب ويدرك اهمية التحرك السريع على صعيد المناخ” معربا عن “ثقته” بأن ترامب “سيتخذ قرارا حكيما”.