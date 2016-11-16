فصائل شيعية تقول إنها انتزعت قاعدة تلعفر الجوية من “الدولة الإسلامية”





العراق- رويترز- قال تحالف لفصائل شيعية مسلحة اليوم الأربعاء إنه طرد تنظيم “الدولة الإسلامية” من قاعدة جوية غربي مدينة الموصل، في انتصار يهدد خط إمداد التنظيم من سوريا إلى آخر معقل كبير في العراق.

وقال يوسف الكلابي، المتحدث باسم قوات “الحشد الشعبي” المؤلفة من جماعات مدعومة في أغلبها من إيران، في تصريح للتلفزيون العراقي الرسمي، إنه تم تحرير قاعدة تلعفر.

وتقع القاعدة على بعد نحو 60 كيلومترا غربي الموصل على الطريق الرئيسي إلى سوريا.