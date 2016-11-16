الأكاديمية السويدية: ديلان لن يحضر حفل تسلم جائزة نوبل في الآداب





ستوكهولم- د ب أ- أعلنت الاكاديمية السويدية اليوم الاربعاء ان بوب ديلان، الحائز على جائزة نوبل في الآداب لعام 2016، لن يتمكن من حضور مراسم تسلم الجائزة في العاشر من شهر كانون اول/ديسمبر المقبل بسبب “التزامات أخرى”.

وقال المغني وكاتب الاغاني الامريكي، في رسالة شخصية إلى الاكاديمية، “إنه بسبب التزامات أخرى، فإنه لن يتمكن من السفر الى ستوكهولم في شهر كانون اول /ديسمبر المقبل”.

وأفاد بيان الأكاديمية” أنه(ديلان) شدد، مرة أخرى، على أنه يشعر بالفخر الشديد، معربا عن تمنيه أن يكون بإمكانه استلام الجائزة شخصيا”.

قالت سارة دانوس، السكرتير الدائم لأكاديمية، إن “هذا يعني أنه يقبل الجائزة، ولكنه لن يتسلمها من يد الملك”.

وشددت على أن “الفائزين يتلقون جوائز نوبل كتكريم على ما انجزوه، وليس كإغراء للقدوم إلى ستوكهولم”.

وتبلغ قيمة هذه الجائزة حوالي 8 ملايين كرون (930 ألف دولار)، وتشمل ميدالية وشهادة، حسبما قالت دانوس في رسالة بالفاكس .

وكانت الاكاديمية قد اشادت في 13 تشرين اول/اكتوبر الماضي بالمغني الاسطوري 75/ عاما، لانه “خلق تعبيرات شعرية جديدة داخل التقاليد الغنائية الامريكية العظيمة”.

ويتم اقامة مراسم توزيع الجوائز في العاشر من كانون اول/ديسمبر، الذي يوافق ذكرى وفاة الصناعي السويدي الفريد نوبل الذي اسس جائزة في الآداب ومجالات اخرى.