الصين توجّه دعوة رسمية إلى رئيس لبنان لزيارة بكين





بيروت- د ب أ – زار نائب رئيس اللجنة المركزية العسكرية في الحزب الشيوعي الحاكم في الصين الجنرال فان شانج لونج، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم الأربعاء، ونقل اليه دعوة للقيام بزيارة رسمية الى الصين.

وقال بيان صادر عن الرئاسة إن الرئيس عون استقبل اليوم الوفد العسكري الصيني برئاسة الجنرال شانج لونج، في حضور السفير الصيني في لبنان جيانج كيجيان .

ونقل الجنرال إلى الرئيس عون، بحسب البيان “تحيات الرئيس الصيني تشي جين بينج وتمنياته له بالتوفيق في مهماته الجديدة، كما نقل اليه دعوة للقيام بزيارة رسمية الى الصين”.

وأعلن المسؤول الصيني أن ” العلاقات التي تجمع لبنان والصين تعود الى 45 عاماً وهي تتطور باستمرار”.

وأشار الجنرال الى أنه سيعقد اجتماعاً مع قيادة الجيش للبحث في سبل التعاون بين الجيشين اللبناني والصيني، مؤكداً استمرار قوة بلاده في القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل”.

وأضاف البيان أن الوفد الصيني حضر الى بيروت لتفقد القوة الصينية العاملة في “اليونيفيل” وإجراء محادثات مع قيادة الجيش اللبناني في إطار التعاون بين الجانبين.

ورحب الرئيس عون بالوفد، بحسب البيان “شاكراً وقوف الصين الى جانب لبنان في المحافل الدولية، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الصين في مختلف المجالات، لا سيما وأن الإحصاءات تظهر أن الصين هي المصدّر الأول للبنان.