رئيس بلدية نيويورك محذراً ترامب: سنبذل كل جهد لحماية المهاجرين





نيويورك- أ ف ب- حذّر رئيس بلدية نيويورك الديمقراطي بيل دو بلاسيو الاربعاء الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب من انه سيبذل “كل جهد لحماية” المهاجرين وذلك في اول لقاء بينهما.

وقال رئيس البلدية عبر قناة “سي ان ان” انه حذر ترامب من ان “نيويورك مثل كثير من المدن الاميركية الاخرى، ستبذل كل جهد ممكن لحماية سكانها وتامين عدم فصل الاسر”، وذلك بعد لقاء مع ترامب في برج مانهاتن.

وكان ترامب وعد بطرد ملايين المهاجرين غير الشرعيين.

وأكد دو بلاسيو ان “نيويورك هي مدينة المهاجرين” مضيفا انها “نجحت لانها كانت منفتحة على الجميع لقد بنيت بايادي المهاجرين جيلا بعد جيل”.

واضاف “قلت له اننا قلقون واننا نريد ان نظهر لجميع سكان نيويورك بمن فيهم المسلمون انهم مرحب بهم وان سياسات الاقصاء ستقوض قدرتنا على صنع الوحدة وديناميكية يشعر فيها الجميع بانه عضو متساوي الحقوق في المجموعة مستعد للعمل على حماية بعضنا البعض ومستعد للعمل مع قوات الامن من اجل خير الجميع″.

والعلاقات بين الرجلين متوترة. لكن رئيس بلدية نيويورك اكد ان اللقاء “كان صريحا ومفيدا”، وان ترامب “يحب نيويورك” وانهما اتفقا على مواصلة الحوار.

ومثل ما هو حال نيويورك، عبر العديد من رؤساء بلديات المدن الكبرى الاميركية التي تؤوي مهاجرين كثر، عن رغبتهم في حماية المهاجرين مثل لوس انجليس وسان فرنسيسكو وشيكاغو وبوسطن وفيلاديلفيا او العاصمة واشنطن.