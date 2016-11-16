﻿السلطات المغربية تلقي القبض على تاجر سيارات يهرب مخدرات وعلى علاقة بخلية إرهابية

الرباط – «القدس العربي»: ألقت السلطات المغربية القبض على تاجر مخدرات وسرقة السيارات على علاقة بخلية ارهابية تم تفكيكها الاسبوع الماضي كما كشفت عن تفاصيل اضخم عملية تهريب مخدرات الكوكاكيين التي تم احباطها الاسبوع الماضي في منطقة الداخلة/ جنوب البلاد.

وقالت وزارة الداخلية المغربية في بلاغ ارسل لـ«القدس العربي» إن البحث الجاري من لدن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية DST)، على خلفية تفكيك شبكة إجرامية يوم الجمعة الماضي بمدينتي طنجة ووجدة، مكّن من إلقاء القبض أول من أمس الخميس بمدينة الفنيدق على الشخص الذي اختطف مؤخراً بطنجة قبل الاستحواذ على سيارته من قبل عناصر هذه الشبكة وأن «هذا الأخير معروف بسوابقه القضائية المتعددة في بلجيكا من أجل السطو المسلح والاحتجاز والاتجار الدولي في المخدرات وسرقة السيارات».

واضاف البلاغ أن هذه العملية أسفرت عن إيقاف شخص آخر، متخصص في تزوير الوثائق والهجرة غير الشرعية، يشتبه في تورطه ضمن محاولة تسهيل فرار المعني بالأمر خارج حدود البلاد وقال «مكنت عمليات التفتيش التي باشرتها المصالح الأمنية من حجز أربع سيارات، ثلاث منها مرقمة بالخارج، والعديد من الأدوات المشبوهة؛ من بينها منظار وجهاز لكشف الرادارات عن بعد، وميزانان إلكترونيان، بالإضافة لمجموعة من المفاتيح والوثائق الخاصة بالسيارات».

وتضم الشبكة المذكورة من بين عناصرها معتقلين سابقين في قضايا الإرهاب، أحدهما كان على صلة بعناصر متشددة بالخارج وآخر قاتل بالساحة السورية العراقية ضمن صفوف إحدى الجماعات المتطرفة.

من جهة اخرى كشف المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن شبكة تهريب الكوكايين التي تم تفكيكها بعرض سواحل الداخلة الاسبوع الماضي لها امتداد دولي، مبرزاً أن التحقيق لازال متواصلاً لتوقيف باقي المتورطين. وقال مسؤولو المكتب خلال تقديم المحجوزات أمام وسائل الاعلام، اليوم الثلاثاء، أن العملية تمت بتنسيق بين عناصر المكتب والدرك البحري والبحرية الملكية، ومكنت من حجز طن و230 كيلوغراماً من الكوكايين، تقدّر قيمتها بأزيد من 200 مليون دولار، في أكبر عملية عرفها تاريخ المغرب وأن كمية أخرى تم التخلص منها في البحر، تقدّر بطنّيْن و575 كيلوغراماً، وأن البحث جار من طرف فرق خاصة لاستخراجها.

واوضح المسؤولون ان عملية حجز شحنة الكوكايين تمت بعد رصد وتتبع دقيقين من الاستخبارات المغربية منذ شهور وأن الباخرة التي حجزت بداخلها المخدرات تستعمل في الصيد ومسجلة تحت اسم ZHAR2 وعدد 634 B، وأن جميع الموقوفين على متنها مغاربة يعملون في الصيد البحري ويتوفرون على تراخيص والتحقيق أكد علم هؤلاء البحارة بوجود الشحنة التي كان مفترضاً أن يسلموها إلى باخرة أخرى ستعمل على نقلها إلى أوروبا بعد أن تسلموها من باخرة قادمة من إحدى دول أمريكا اللاتينية.

وأكدوا أن التدخل الأمني تم باحترافية، وأفضى إلى توقيف 16 شخصاً، أغلبهم لهم سوابق في التهريب الدولي للمخدرات، بينهم 14 فرداً على متن الباخرة، واثنان بمدينة أكادير، واثنان بطنجة، بينهم مالكها المبحوث عنه في قضية مماثلة، وأن أسماء أخرى متورطة جار البحث عنها وحجزت لدى أفراد الشبكة، مبالع مالية بالعملة المغربية، و7 هواتف نقالة، ومفاتيح عادية، ومفاتيح سيارات، ودفترين للشيكات، وبطاقتين بنكيتين، وإيصالات بتحويل أموال، وأوراق سيارات.

وكشف المسؤولون الأمنيون أن العملية ليست لها ارتباطات إرهابية، وأن المغرب كان منطقة عبور بالنسبة للشبكة بغية الوصول إلى أوروبا، وتمت دون تنسيق مع إسبانيا في القضية، العملية «مغربية صرفة»، دون استبعاد تفعيل تعاون مستقبلي.

الا ان صحيفة el publico الإسبانية، نقلت عن مصدر أمني من داخل «الأيربول» أن البحرية الإسبانية بتنسيق مع الأمن الوطني الإسباني وضابط تابع لمكتب الدراسات «أيروبول»، كانوا بصدد إحباط العملية يوم الأحد الماضي على الساعة السابعة صباحاً، بالمياه الدولية للمحيط الأطلسي على بعد 30 ميلاً من شواطئ مدينة الداخلة المغربية إلا «انه وقبل إعطاء الضوء الأخضر للقوات الإسبانية بالتدخل، عاينت هذه الأخيرة سفينة حربية مغربية تابعة للبحرية الملكية المغربية وزورقاً تابعاً للدرك الملكي، مما جعل القوات الإسبانية تنسحب من مكان العملية تجنباً لأي اصطدام مع القوات المغربية وحتى تتفادى أي أزمة دبلوماسية مع المغرب».

وأضافت أن السلطات الإسبانية قامت بتوثيق كل العملية عن طريق كاميرات كانت مثبتة بمروحية الأمن الوطني الإسباني قصد إرفاقها بالتقرير الذي سيرفع إلى الجهات الأمنية المسؤولة بالدولة الممثلة للاتحاد الأوربي.