﻿نقل النازحين العراقيين من مخيم «الهول» السوري إلى إقليم كردستان

اربيل ـ «القدس العربي»: وافقت وزارة الداخلية في إقليم كردستان على نقل النازحين العراقيين من مخيم «الهول» في الأراضي السورية إلى الإقليم، في وقت وصل عدد النازحين إليه من الموصل إلى نحو 67 ألفا منذ بدء معركة الموصل.

وأعلن النائب زاهد الخاتوني إن عملية نقل النازحين ستبدأ خلال الأيام المقبلة بعد إكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بهم، مثمناً موقف حكومة الإقليم ودعمها لإنهاء معاناة آلاف العوائل النازحة في مخيم «الهول»، فضلا عن إعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة.

وذكر الخاتوني في تصريح، أن وفدا نيابيا يتكون من رئيس لجنة المرحلين والمهجرين النيابية النائب رعد الدهلكي، والنواب زاهد الخاتوني وريزان دلير، التقى بوزير داخلية الإقليم ومحافظ اربيل، لبحث نقل النازحين من مخيم الهول حيث تمت الموافقة على نقلهم إلى الإقليم، وإعادة بعضهم إلى مناطقهم المحررة عبر الإقليم.

وكان آلاف العوائل فروا من مدينة الموصل والمناطق المحيطة بها إلى مخيم «الهول» بريف مدينة الحسكة، في سوريا، هرباً من تنظيم «الدولة» (داعش)، مع توقعات أن يصل عدد اللاجئين العراقيين في سوريا إلى ما يقارب 100 ألف لاجئ مع استمرار المعارك هناك.

ويدار مخيم «الهول» من قبل الإدارة الذاتية في سوريا، بالتعاون مع منظمات تابعة للأمم المتحدة.

وبلغ المجموع الكلي للنازحين إلى إقليم كردستان، عقب عملية تحرير القيارة والأسابيع الأربعة الأولى من عملية تحرير الموصل نحو 67 ألف شخص وهم من سكان مناطق شمال محافظة صلاح الدين والموصل.

وبلغ عدد النازحين العراقيين إلى الإقليم 1.411.314 شخصا و216.860 لاجئا سوريا وتم إسكانهم في محافظات اربيل ودهوك والسليمانية.

وفي السياق أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في العراق، يوم الثلاثاء، عن نزوح أكثر من 56 ألف شخص من الموصل منذ بدء عمليات تحرير المدينة، وفي حين عدت أن ذلك يقل كثيراً عن توقعاتها للنازحين التي كانت تقدر وصول عددهم إلى قرابة 700 ألف شخص، أكدت أنه تواصل إعداد أماكن مناسبة لإيوائهم داخل محافظة نينوى.

وقال بيان المنظمة، إن «بياناتها أظهرت أن العدد الإجمالي للأفراد الذين نزحوا مؤخرا بسبب حالة الطوارئ في الموصل بلغ نحو 56 ألف و400 شخص».

وأضافت المنظمة الدولية للهجرة أن «نحو 48 ألفاً و750 شخصاً من الرجال والنساء والأطفال، نزحوا من منطقة الموصل حتى الآن،، كما نزح قرابة خمسة آلاف آخرين من منطقة الحمدانية، مع عدد أقل من تلعفر ومخمور وتلكيف»، مبينة أن «الحكومة والوكالات الإنسانية تعتمد على مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة في العراق، لتتبع النزوح، وتوجيه الاستجابة الإنسانية».

وتزداد أعداد النازحين من مناطق القتال في محافظة الموصل مع استمرار مساعي القوات العراقية للتوغل في مدينة الموصل والمناطق المحيطة بها لطرد عناصر تنظيم «الدولة» من أكبر مدنه في العراق والتي احتلها منذ يونيو/حزيران 2014.