﻿فيتو تركي يعرقل معركة الرقة في سوريا… وسعي لضم عشائر عربية لـ «درع الفرات»

غازي عنتاب ـ «القدس العربي»: تحدثت مصادر في المعارضة السورية عن اعتراض تركي على مشاركة قوات سوريا الديمقراطية في استعادة مدينة الرقة استجابت له الولايات المتحدة مؤخراً يقف وراء توقف العمليات القتالية منذ يومين.

وقال أحد قيادات المعارضة السورية من قوات درع الفرات، لم يكشف عن هويته، في اتصال مع «القدس العربي»، ان الضغوط التي مارستها تركيا على «رئيس الأركان الأمريكي خلال زيارته الأخيرة إلى انقرة اثمرت عن تغيير واضح في استراتيجيات الولايات المتحدة التي أوكلت مهمة تحرير الرقة إلى قوات سوريا الديمقراطية وتحديد مهمتها بالتقدم باتجاه الرقة لعزلها من محور واحد فقط دون المشاركة في اقتحامها»، حسب قوله.

وأشار إلى ان تركيا «تقدمت بشروط للولايات المتحدة نظير مشاركتها في تحرير الرقة من بينها تخلي القوات الكردية بشكل كامل عن المشاركة في عملية تحرير الرقة وعودتها إلى مواقعها التي انطلقت منها في مدينة منبج ومن ثم مغادرتها المدينة وعبورها إلى الجانب الشرقي من نهر الفرات في سياق زمني يتم الاتفاق عليه بين تركيا والولايات المتحدة».

واضاف، أن قوات «درع الفرات» ستتولى مستقبلاً مهمة اقتحام الرقة «وتحريريها بمساندة القوات التركية بعد الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لذلك».

وحول طبيعة تلك الاستعدادات، أوضح المصدر، ان تركيا «باشرت اجراء اتصالات مع العشائر العربية في ريف الرقة ومحافظات أخرى لتشكيل وحدات إضافية تحت قيادة درع الفرات لتساهم كقوة كافية لتحرير الرقة، وفي الوقت نفسه ستكون قوة ردع لقوات سوريا الديمقراطية في حال حاولت التمرد على التفاهم التركي الأمريكي بعد اشتراكها في تحرير المدينة».

وأردف المصدر، ان العشائر العربية «لم تتخذ موقفاً نهائياً من الفكرة التي طرحتها تركيا والتي سبق وان رفضت طلباً من دولة خليجية للتحالف مع الأكراد، لكن الأطراف العشائرية اشترطت أولولية طرد القوات الكردية من مدينة تل أبيض التي تسكنها غالبية عربية لا زالت مهجرة عن ديارها ولا تسمح لها القوات الكردية بالعودة إليها حتى الان»، على حد قوله.

وكشف المصدر في «درع الفرات» عن «اتصالات اجراها وسطاء باسم الحكومة التركية مع قبيلة شمر وقوات الصناديد التابعة للقبيلة من اجل احتوائهم وضمهم إلى قوة درع الفرات بدلا من قتالهم مع قوات سوريا الديمقراطية، وكذلك الحال مع قيادات عشائرية مهمة في قيادة التحالف العربي العامل ضمن قوات سوريا الديمقراطية أيضاً»، لكن المصدر قال، لم يتم التوافق على «أي شيء حتى الان، ولا تزال الاتصالات في مراحلها الأولى حيث لم تمض عليها سوى أيام قليلة».

وتحدث عن «صعوبات» تواجه «قوات الصناديد التي تتمركز في معظمها بريف الحسكة ضمن ما يعرف بكانتون الجزيرة الذي يخضع لسيطرة وحدات الحماية الشعبية الكردية التي تقود قوات سوريا الديمقراطية».

واضاف، ان معلومات توفرت لديه تفيد بان «الأمريكيين يرفضون فكرة سحب قوات الصناديد من قوات سوريا الديمقراطية وضمها إلى قوات درع الفرات».

ورجح المصدر من قوات درع الفرات، ان «تشهد الأيام والاسابيع المقبلة تركيز تركيا ودرع الفرات على تحرير مدينة الباب قبل ان يفرضوا شروطهم على الولايات المتحدة»، حسب قوله.

وأكد ان «هذه الخلافات تصب في صالح تنظيم الدولة الذي انسحب من جرابلس دون قتال لخلط الأوراق وادخل الأطراف العربية والتركية والكردية في خلافات وصراعات على المناطق قد تؤدي إلى نزاع مسلح واسع النطاق في عموم المناطق التي تشهد اشتباكات محدودة بين القوات الكردية والمعارضة السورية المتحالفة مع تركيا»، حسب رأيه.