﻿الأسد يشكّك بترامب وجاهز للتحالف معه ضد «الإرهاب»… وقال إن أردوغان مريض نفسياً

دمشق ـ «القدس العربي»: لم يُبدِ الرئيس السوري بشار الأسد تفاؤلاً واضحاً حيال السياسة المرتقبة للرئيس الأمريكي المنتخَب دونالد ترامب، مفضّلاً الحذر والترقب تجاه ما يمكن أن يسلكه ترامب إزاء الأزمة السورية.

وقال في مقابلة مع التلفزيون البرتغالي إنه ليس لديه الكثير من التوقعات من الرئيس ترامب «ليس لدينا الكثير من التوقعات لأن الإدارة الأمريكية لا تتعلق بالرئيس وحده بل تتعلق بقوى مختلفة داخل هذه الإدارة، مجموعات الضغط المختلفة التي تؤثر على الرئيس ولذلك علينا أن ننتظر ونرى عندما يبدأ مهمته الجديدة أو يستلم مهام منصبه داخل هذه الإدارة كرئيس بعد شهرين».

وطالب الأسد واشنطن بعدم التدخل بشؤون بلاده وقال «لدينا تمنيات بأن تكون الولايات المتحدة غير منحازة وتحترم القانون الدولي ولا تتدخل في الدول الأخرى في العالم وبالطبع أن تتوقف عن دعم الإرهابيين في سوريا».

ولدى سؤاله حول ما إذا كان مستعداً للتعاون مع ترامب في محاربة تنظيم «الدولة»، أظهَر الأسد استعداداً لهذا الأمر، لكنه شكك بقدرة ترامب على محاربة التنظيم متسائلاً: هل يستطيع تحقيق ذلك؟ هل يستطيع أن يمضي في ذلك الاتجاه؟ ماذا عن القوى المهيمنة داخل الإدارة الأمريكية؟ وتابع الأسد: بالنسبة لنا لا يزال موضع شك ما إذا كان سيتمكن ترامب من الوفاء بوعوده أم لا، ولهذا نحن حذرون جداً في الحكم عليه، خصوصاً أنه لم يشغل أي منصب سياسي من قبل، ولهذا لا نستطيع أن نقول شيئاً عما سيفعله.

الأسد قالها بصراحة بأنه على استعداد للتحالف مع ترامب في محاربة داعش: إن كان سيحارب الإرهابيين، فإننا سنكون حلفاء طبيعيين له في ذلك الصدد، مع الروس والإيرانيين، والعديد من البلدان الأخرى التي تريد إلحاق الهزيمة بالإرهابيين.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ «الرجل المريض»، وقال: إنه رئيس مصاب بجنون العظمة وليس مستقراً، إنه يعيش في الحقبة العثمانية ولا يعيش في الوقت الراهن، إنه منفصل عن الواقع. وتابع الأسد في معرض حديثه عن أردوغان: كل إرهابي أتى إلى سوريا، أتى عبر تركيا وبدعم من أردوغان، وبالتالي فإن محاربة أولئك الإرهابيين، هي بمثابة محاربة جيش أردوغان، لا أقول، الجيش التركي، بل جيش أردوغان.

وعندما سُئل الأسد: هل أنتم أحرار في تقرير مستقبل سورية، أم أنكم تعتمدون على استراتيجيات فلاديمير بوتين؟ قال: نحن أحرار تماماً، ليس جزئياً، بل أحرار تماماً في كل ما يرتبط بمستقبل سوريا، ثانياً، وهو الأكثر أهمية، أو الذي لا يقل أهمية عن الجزء الأول، هو أن الروس يبنون سياساتهم دائماً على القيم، وهذه القيم هي سيادة الدول، والقانون الدولي، واحترام الآخرين والثقافات الأخرى، وبالتالي، فإنهم لا يتدخلون بأي شيء يتعلق بمستقبل سورية أو الشعب السوري.