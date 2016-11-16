﻿ولي العهد السعودي يرعى «ملتقى» لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت

لندن ـ «القدس العربي»: يرعى الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي «الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت» المنعقد في الرياض خلال الفترة من 15 إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، والذي ينظمه الأمن العام، بالتعاون مع عدد من جهات وزارة الداخلية والوزارات الحكومية بمشاركة دولية وإقليمية ومحلية.

ويشارك في الملتقى أكثر من ‏ 12 دولة و15 جهة، والعديد من المنظمات المجتمعية والهيئات الدولية والجمعيات الوطنية وإلاقليمية المختصة من خلال عرض تجاربها الوقائية الناجحة، التي ساهمت في معالجة مشكلة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت وحمايتهم من الإيذاء.

وبنى الأمن العام رؤيته العلاجية للحماية من الإباحية واستغلال الأطفال عبر الإنترنت ووسائل التقنية. ويركز الملتقى في رؤيته على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من خلال تعزيز القيم والمفاهيم وتبادل المعلومات في مجال الوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال.

ويعقد الملتقى تحت شعار «شراكة عالمية للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت».

وتعقد خلال الملتقى لقاءات رسمية ثنائية أو جماعية بين ممثلي الهيئات والمنظمات، وبرامج تثقيفية واستعراض التجارب وحلقات النقاش، والمعرض المصاحب الذي تعرض من خلاله نماذج لأساليب الرقابة وتحديد الأسباب.

ويستعرض الملتقى إبراز الجهود الوطنية في مجال الوقاية والتصدي والمكافحة لجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال، والعمل على نشر الوعي الوقائي بمخاطر الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت ووسائل الفضاء السيبراني، وعرض نماذج إقليمية ودولية في هذا الإطار.