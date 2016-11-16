﻿اتهام مدوّن تونسي بمحاولة تحطيم معنويات الجيش

تونس « القدس العربي»: وجهت محكمة تونسية إلى المدون راشد الخياري ورئيس موقع الصدى الإلكتروني تهماً تتعلق بمحاولة «تحطيم معنويات الجيش»، وذلك على خلفية تأكيده أخيراً وجود قواعد عسكرية أمريكية في تونس.

وتم استدعاء الخياري قبل أيام من قبل المحكمة الابتدائية العسكرية في منطقة «باب سعدون» في العاصمة كـ»شاهد» قبل أن يتم اتهامه لاحقاً بـ»تعمد الاعتداء على امن الدولة الخارجي وذلك بالمشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الاضرار بالدفاع الوطني وابلاغ وافشاء ما يتعلق بالحوادث العسكرية داخل الثكنات والمشاركة في ذلك ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك».

وكان الخياري كشف في برنامج «لمن يجرؤ» فقط على قناة «الحوار التونسي» ما قال إنها «وثائق» تؤكد وجود قواعد عسكرية أمريكية في تونس، مشيراً إلى أن الجنوب التونسي ما زال يخضع حتى الآن للنفوذ الفرنسي و»لم تقم أية حكومة أو برلمان تونسي منذ الاستقلال بأي محاولة لإلغاء الاتفاقية الموقعة بين الطرفين حول هذا الأمر».