﻿اليمن: القوات الحكومية تسيطر على معقل الانقلابيين في تعز

تعز ـ «القدس العربي»: ذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن القوات الحكومية اليمنية أحكمت سيطرتها أمس على أحياء منطقة الجحملية، معقل الانقلابيين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي صالح، بعد مواجهات عنيفة بين الجانبين استمرت يومين.

وقالت لـ«القدس العربي» ان القوات الحكومية والمقاومة الشعبية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي سيطرت على أحياء منطقة الجحملية بالكامل وفي مقدمتها حي المستشفى العسكري وحي قصر صالة، وحي المركز الثقافي، والعديد من المدارس التي كانت تتمركز فيها القوات الانقلابية جنوبي شرق مدينة تعز.

وأوضحت أن القوات الحكومية تحاصر حاليا قصر الشعب الرئاسي ومعسكر الحماية الرئاسية المجاور له، وتواصل عملياتها العسكرية باتجاه الجبهات الشرقية، والتي تتمركز فيها العديد من قوات الانقلابين والمعسكرات التابعة لهم.

وذكر مصدر عسكري أن المجلس العسكري في تعز أعلن امس الاربعاء (النفير العام) في كل مديريات محافظة تعز لمواجهات مليشيا الانقلابيين الحوثي وصالح على خلفية ما تحقيق من انتصارات للقوات الحكومية أمس الأول الثلاثاء في الجبهة الشرقية من مدينة تعز.

وأعلن المجلس العسكري عن رفع الجاهزية القتالية والتعبوية إلى أعلى مستوياتها وحشد كل الطاقات العسكرية في المحافظة لدعم وإسناد قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية التي تخوض معارك ضارية في شرق مدينة تعز.

وحققت القوات هذه المكاسب العسكرية النوعية بعد تمكنها أمس الأول من تحرير مواقع مهمة في أحياء شرق ووسط مدينة تعز أبرزها حي قصر الشعب الرئاسي وأحياء ثعبات، والدعوة، وصالة، والسيطرة على العديد من المنازل التي كان قناصة الانقلابيين الحوثيينوصالح يتمركزون فيها خلال الفترة الماضية.

في غضون ذلك أثير جدل واسع حول مبادرة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، التي أعلنها أمس الأول وقال ان الأطراف المتحاربة وافقوا على وقف إطلاق النار ابتداء من اليوم الخميس وبدء المفاوضات حول تفاصيل المبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع نهاية العام الجاري.

وحدد الأطراف بجماعة الحوثي والحكومة السعودية والإماراتية ولم يذكر الحكومة اليمنية مطلقا في حديثه، وهو ما دفع بالطرف الحكومي إلى رفض هذه المبادرة والإعلان من الساعات الأولى بأنها لا تعنيهم طالما وأن كيري لم يناقشهم بشأنها واكتفى بمقابلة الوفد المفاوض للطرف الحوثي فقط في سلطنة عمان الاثنين الماضي والذين أعربوا له عن موافقة جماعة الحوثي على خطة كيري لحل الأزمة اليمنية، والتي جددت امس الأربعاء تأكيدهاعلى أنها مستعدة لوقف القتال والانضمام لحكومة وحدة وطنية.

إلى ذلك أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام، جناح صالح، امس الأربعاء، ترحيبه بإعلان وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، بخصوص تشكيل حكومة وحدة وطنية نهاية العام الجاري ووقف إطلاق النار من جميع الأطراف.

وقال حزب صالح في بيان رسمي انه «ملتزم بالعمل على تحقيق السلام العادل والشامل والكامل وبما يحفظ وحدة وسيادة واستقلال الوطن والثوابت الوطنية».

وكانت وزارة الخارجية العمانية أعلنت مساء أمس الأول الثلاثاء إن جهودها وجهود وزيرالخارجية الأمريكي، جون كيري أفضت إلى الاتفاق مع وفد الحوثيين وصالح على وقف الأعمال القتالية اعتبارا من اليوم الخميس 17 تشرين الثاني/نوفمبر، واستئناف المفاوضات نهاية الشهر الجاري.

الى ذلك رحبت الجامعة العربية، بإعلان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بوقف إطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية في اليمن.

وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلى «إن الجامعة العربية على اتصال مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد، ومع الحكومة الشرعية في اليمن، وتعمل على الدفع قدما للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية».

وأعلن كيري، أمس الأربعاء، موافقة جماعة «أنصار الله» (الحوثي) على عدم التصعيد، والقبول بخريطة طريق تتضمن التسلسل الذي قدمه مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، كأساس للتفاوض من أجل إنهاء القتال الدائر باليمن.

وفي بيان نشره الحساب الرسمي للخارجية الأمريكية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قال كيري: «التقيت ممثلي الحوثيين، ووضعنا برنامجا لمحاولة التقدم في المفاوضات، حيث وافقوا على شروط وقف النار في 17 تشرين ثان/ نوفمبر الحالي (اليوم الخميس) إن التزمت الأطراف الأخرى (في إشارة للحكومة)».

وأضاف أن «الحوثيين وافقوا على العمل على إنشاء حكومة موحدة في صنعاء بحلول نهاية العام (الحالي)».

واعتبر أن «الأهم الآن هو جمع كافة الأطراف للجلوس سويا والاتفاق»، في إشارة إلى رفض الحكومة اليمنية لخريطة طريق الأمم المتحدة.

وتابع كيري أن «السعودية والإمارات، اللتان تشكلان القوة الأبرز في التحالف العربي (العسكري) باليمن (الداعم للحكومة اليمنية)، وافقتا على المضي قدمًا في تطبيق وقف إطلاق النار بناء على اتفاق مسقط».

ولفت إلى أنه التقى بولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، «ووافقا على المضي قدما في تطبيق وقف إطلاق النار».

وأوضح أن زيارته إلى سلطنة عُمان «هدفت إلى بدء التفاوض بشأن اليمن، حيث توجد كارثة إنسانية واقتصادية، إضافة إلى الاتفاق مع كل الأطراف على أن الحل العسكري لن يجدي نفعًا».

ومضى قائلا: «وصلنا مع التحالف والحوثيين والسعودية والإمارات إلى اتفاق، إضافة إلى مبعوث الأمم المتحدة الذي يساند هذا الاتفاق بقوة». وهو ما يخالف ما قالته الحكومة اليمنية بأن الاتفاق «تم بعيدا عن الأمم المتحدة».

ولم يٌعلن حتى مساء أمس الأربعاء عن توقيت محدد لبدء وقف القتال الذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس، كما أن التحالف العربي، بقيادة السعودية، لم يعلن رسميا موقفه من اتفاق مسقط، وقرار وقف إطلاق النار، كما لم يصدر أي موقف رسمي من قبل الحوثيين. وفي وقت سابق أمس، رحب المبعوث الأممي بهذا الاتفاق، وهو ما يعني أن الاتفاق تم بعلم الأمم المتحدة. من جانبها، قالت جماعة الحوثي أمس الأربعاء إنها مستعدة لوقف القتال والانضمام لحكومة وحدة وطنية وهو ما يبعث الأمل في حل الصراع الذي أسقط حتى الآن أكثر من عشرة آلاف قتيل.

وقال محمد البخيتي عضو المجلس السياسي لجماعة أنصار الله التابعة لجماعة الحوثي إن السعودية «وافقت على مبدأ وقف الحرب». ولم يصدر أي تأكيد رسمي من الرياض.

وأضاف البخيتي بشأن ما أعلنه كيري أن «موقف أنصار الله كان ولا يزال مع وقف الحرب وتشكيل حكومة وحدة وطنية تستوعب جميع المكونات السياسية وبالتالي لا جديد في موقفنا».

وقال البخيتي «الجديد هو في موقف السعودية التي وافقت على مبدأ وقف الحرب على أساس أنها أحد أطراف الصراع».

من جانبه، أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، إن حكومته مع السلام الذي يمر عبر المرجعيات المعترف بها دولياً، وأن من يريد صنع السلام خارج هذا الإطار هو «واهم».

جاء ذلك خلال ترأسه أمس اجتماعاً موسعاً بالمكتب التنفيذي لمحافظة مأرب والسلطة المحلية، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، وذلك غداة إعلان الخارجية العمانية، التوصل إلى الاتفاق على وقف الأعمال القتالية في اليمن اعتبارا من اليوم الخميس، واستئناف المفاوضات نهاية الشهر الحالي.

وتشهد اليمن مواجهات عنيفة منذ أكثر من عام ونصف خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، حسب إحصائيات لمنظمة الصحة العالمية، مع نزوح حوالي ثلاثة ملايين شخص، وتسببها بأوضاع إنسانية حرجة.

ورحبت الجامعة العربية أمس الأربعاء بالإعلان عن هدنة ووقف لإطلاق النار في اليمن، والعمل على الدفع قدما نحو الحوار بين الأطراف اليمنية من اجل التوصل لحل سياسي للأزمة الراهنة للحفاظ على اليمن شعبا وأرضا وكيانا.