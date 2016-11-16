﻿برشلونة يحصل على عقد رعاية بـ55 مليون يورو سنويا

برشلونة – الأناضول: أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن وضع اسم شركة «راكوتن» اليابانية، الرائدة عالمياً في مجال التجارة الإلكترونية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على قمصان لاعبي الفريق الكروي بالنادي اعتباراً من موسم 2017-2018. وسيتم وضع اسم الشركة اليابانية على قمصان اللاعبين خلفاً للخطوط الجوية القطرية لمدة أربعة مواسم اعتباراً من يوليو/ تموز 2017 وحتى 2021. وأضاف النادي الكتالوني أن عقد الرعاية الجديد بلغت قيمته 55 مليون يورو سنوياً إضافة إلى حوافز خاصة بلقبي الدوري المحلي (1.5 مليون يورو) ودوري أبطال أوروبا (5 ملايين يورو) ما سيرفع القيمة إلى 61.5 مليون يورو سنوياً في حال توج الفريق باللقبين. وشهد توقيع الاتفاقية حضور رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، ونائبه المسؤول عن التسويق والعلاقات العامة مانيل أورويو ومؤسس الشركة اليابانية ومديرها التنفيذي هيروشي ميكيتاني.

جيرارد يرحل عن لوس أنجليس غالاكسي

لوس أنجليس – د ب أ: أعلن لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي ان ستيفن جيرارد القائد السابق لليفربول الإنكليزي سيرحل عن الفريق بعد نهاية عقده ولن يشارك في موسم 2017 من الدوري الأمريكي للمحترفين. وأوضح غالاكسي أن جيرارد (36 عاما) ترك الباب مفتوحا في ما يتعلق بالاعتزال، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى قضاء المزيد من الوقت مع عائلته فى الوقت الذي يدرس فيه المرحلة التالية من مسيرته .وقال برو ارينا مدرب غالاكسي: «تشرفنا بوجود لاعب وشخص من طراز ستيفن فى النادي خلال الموسمين الماضيين، إنه واحد من أبرز اللاعبين على مر العصور». وانضم جيرارد إلى غالاكسي في صيف 2015 بعدما قضى 17 عاما فى ليفربول وخاض 708 مباريات معه .

الفيفا يوقف القطري سعود المهندي لمدة عام

برلين – د ب أ: فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حظرا على سعود المهندي، المرشح القطري لعضوية مجلس الفيفا، لمدة عام يمنع خلالها من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، بسبب عدم تعاونه في التحقيقات، حسب ما أعلن الفيفا أمس. وذكر الفيفا في بيان أن الغرفة القضائية التابعة للجنة القيم بالاتحاد الدولي فرضت حظرا على المهندي، الذي يشغل منصب نائب رئيس الاتحادين الآسيوي والقطري، بسبب «عدم تعاونه مع غرفة التحقيق في الدعوى المنظورة ضد طرف ثالث». كما وقع الفيفا غرامة على المرشح القطري أيضا تقدر بـ20 ألف فرنك سويسري. وكان الاتحاد الآسيوي قرر تأجيل انتخاباته لعضوية مجلس الفيفا في أيلول/ سبتمبر الماضي عقب إيقاف المهندي بشكل مؤقت، غير أنه لا يحق للمرشح القطري الآن خوض الانتخابات في موعدها الجديد. ولم يكشف الفيفا القضية التي لم يتعاون المهندي في تحقيقاتها، علما أنها ليست ذات صلة بحصول قطر على استضافة كأس العالم 2022.

مدرب منتخب النرويج يستقيل بسبب سوء النتائج

ستوكهولم – د ب أ: استقال بير ماتياس هوغمو من تدريب المنتخب النرويجي بسبب البداية السيئة للفريق في مشواره بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018. وقال هوغمو (56 عاما) إنه يرغب في تقليص الضغوط الواقعة على المنتخب والاتحاد النرويجي للعبة بعد العروض المتواضعة للفريق، واضاف أن لديه «ثقة هائلة في الفريق واللاعبين.» وتحت قيادة هوغمو، الذي تولى المنصب في 2013، حقق المنتخب النرويجي عشرة انتصارات مقابل 18 هزيمة وسبعة تعادلات.

الحارس المجري كيرالي ينهي مسيرة 18عاما مع منتخب بلاده

بودابست – الأناضول: أنهى غابور كيرالي حارس مرمى منتخب المجر، مسيرته الدولية، عقب نهاية مباراة منتخب بلاده الودية أمام السويد. وأعلن كيرالي في 3 أغسطس/ آب الماضي أنه قرر اعتزال اللعب الدولي وإنهاء مسيرته الكروية مع منتخب بلاده. وخاض كيرالي (40 عاما) مباراته الأخيرة مع منتخب بلاده ضد السويد التي انتهت بالتعادل السلبي، والتي اعتبرت مباراة اعتزاله. وخاض الحارس المجري 108 مباريات مع منتخب بلاده، منذ انضمامه لصفوفه عام 1998 حتى الآن. واتخذ كيرالي قراره النهائي بالاعتزال الدولي بعد مسيرة استمرت 18 عاما مع منتخب بلاده في مختلف البطولات التي خاضهتا المجر. وقاد كيرالي منتخب بلاده في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2016» التي أقيمت في فرنسا قبل 4 شهور. ويشتهر كيرالي بارتداء سروال غريب الشكل سواء مع الفرق التي يلعب لها أو منتخب المجر. وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في الخامس والعشرين من أغسطس الفائت، فوز كيرالي بجائزة أفضل حارس في القارة الأوروبية لموسم 2015-2016، بعد حصوله على نسبة تصويت 34 %، متفوقا على الحارس الروسي إيغور أكينفييف الذي جاء في المركز الثاني والإيطالي جانلويجي بوفون الذي حل ثالثًا.