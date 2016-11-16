﻿كافاليرز يكرر أفضل بداية له بالفوز على رابتورز

لوس أنجليس – د ب أ: كرر حامل اللقب فريق كليفلاند كافاليرز أفضل بداية له في موسم ب للمحترفين، بعدما تغلب على ضيفه تورونتو رابتورز 121/117 في عاشر مباراة له بمجموعة المنطقة الشرقية.

وحقق كافاليرز بذلك انتصاره التاسع هذا الموسم مقابل هزيمة واحدة حتى الآن، ليعادل أفضل بداية له والتي حققها في موسم 1976/1977 .وتألق النجم ليبرون جيمس بشكل كبير حيث سجل 28 نقطة و14 تمريرة حاسمة، كما سجل زميله كيلي ايرفينغ 24 نقطة ليحقق كافاليرز انتصاره الثاني على رابتورز هذا الموسم. وكان رابتورز خسر أمام كافاليرز في منافسات نهائي المنطقة الشرقية بالموسم الماضي وقد تتكرر المواجهة بينهما هذا الموسم. وسجل دي أنجيلو راسيل 32 نقطة وأضاف جوليوس راندل 17 نقطة و14 متابعة وعشر تمريرات حاسمة، ليقودا لوس أنجليس ليكرز إلى الفوز على ضيفه بروكلين نتس 125/118 .وعلى الجانب الآخر، تألق بروك لوبيز في صفوف نتس وسجل للفريق 30 نقطة وعشر متابعات. وفي مباريات أخرى، تغلب أتلانتا هوكس على مضيفه ميامي هيت 93/90 وتشارلوت هورنيتس على مضيفه مينيسوتا تيمبروولفز 115/108 وشيكاغو بولز على مضيفه بورتلاند تريل بليزرز 113/88 .