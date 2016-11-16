﻿إنفانتينو يكرر رغبته في تطبيق التحكيم بالفيديو

ميلانو – د ب أ: كرر السويسري جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إبداء رغبته في بدء استخدام تقنية الفيديو في التحكيم بالمباريات، من بروسيا، بعدما جرى اختبار النظام مساء الثلاثاء.

واختبر نظام التحكيم بمساعدة الفيديو خلال المباراة الودية بين المنتخبين الإيطالي والألماني، لكن لم تكن هناك حاجة إلى مراجعة اللقطات المصورة حيث لم يواجه الحكم آرتور دياز أي صعوبات أو جدل محتمل بشأن قراراته خلال المواجهة. فقد اتخذ قرارا لا يقبل التشكيك عندما أشار بتسلل الألماني كيفن فولاند خلال محاولة التسجيل، كما أنه لم يحتسب أي ركلات جزاء رغم سقوط كل من الإيطالي تشيرو إيموبيلي والألماني إيلكاي غندوغان داخل منطقة الجزاء. وقال إنفانتينو: «نحن نختبر النظام، ليس مثاليا حتى الآن. ولكن على الأقل لدينا بعض المواقف التي يكون فيها الحكم بحاجة إلى مراجعة الفيديو قبل حسم القرار.» وخضع النظام، الذي يقضي بمشاهدة مساعدي الحكام لتسجيل المباريات من مكتب خاص وقيامهم بتبادل الأراء بشأن المواقف محل الجدل بالملاعب، لعدة تجارب وكانت المباراة هي الودية الثانية التي يختبر فيها. ومن المقرر تجربة النظام في دوريات محلية، بينها الدوري الألماني، ويأمل إنفانتينو أن يطبق في كأس العالم المقبلة بروسيا. وقال: «نعمل على مساعدة الحكام شيئا ما في كأس العالم، فهي البطولة الأهم، يمكنهم بذلك على الأقل عدم ارتكاب أخطاء كبيرة. أتمنى أن نرى هذا النظام بكأس العالم.»