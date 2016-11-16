﻿أكبر مكافأة مالية تنتظر البطل المقبل

الرياض – د ب أ: يستعد عشاق الكرة الآسيوية لختام موسم بطولات الأندية القارية، من خلال نهائي ، بين تشونبوك الكوري الجنوبي والعين الإماراتي. وستقام مباراة الذهاب السبت المقبل في مدينة جونجو الكورية، على أن تقام الإياب بعد أسبوع في العين.

وكان الاتحاد الآسيوي أعلن العام الماضي عن مضاعفة قيمة الجوائز المالية في البطولة، حيث رفعت جائزة البطل من 1.5 مليون دولار إلى ثلاثة ملايين دولار، لتصبح ضمن أكبر الجوائز المالية في بطولات الأندية القارية على مستوى العالم. كذلك تمت مضاعفة الجائزة المالية المخصصة لصاحب المركز الثاني لتصبح 1.5 مليون دولار، فيما يحصل الخاسران في الدور قبل النهائي على 200 ألف دولار، بعدما كانت 120 ألف دولار. وعلى المستوى العالمي، يعتبر دوري أبطال أوروبا أعلى الجوائز المالية، في حين تتساوى البطولة الآسيوية مع قيمة جوائز كأس ليبرتادورس لاتحاد دول أميركا الجنوبية (كونميبول). وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي: «قرر المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي زيادة الجوائز المالية ل وكأس الاتحاد الآسيوي، من أجل مكافأة النجاح وزيادة الاهتمام بالبطولتين». وأضاف: «ضمن أهداف إطار الرؤية والمهمة في الاتحاد الآسيوي، يلتزم الاتحاد بتطوير مسابقات على مستوى عالمي لضمان نجاح فرقنا على المستوى الدولي». وأوضح: «بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الفرق، فإن الاستثمار في بطولات الأندية سيمهد الطريق لمشاركة أكبر للجماهير وزيادة قيمة العوائد التجارية والتلفزيونية، وهذا ما تحقق بالفعل هذا الموسم». يشار إلى أن كأس الاتحاد الآسيوي شهدت أيضاً زيادة كبيرة في قيمة الجوائز المالية، ليصبح مجموعها 2.1 مليون دولار، بزيادة 1.5 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي. وحصل فريق القوة الجوية العراقي على مليون دولار كمكافأة، بعدما حقق إنجازا تاريخيا كأول فريق عراقي يحرز اللقب، علماً أن قيمة المكافأة كانت 350 ألف دولار من قبل، وحصل بنغالور الهندي (الوصيف) على 500 ألف دولار.