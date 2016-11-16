﻿الإمارات الناجي العربي الوحيد في الجولة الخامسة… وقطر والعراق وسوريا على وشك التوديع

عواصم – الأناضول: أُسدل الستار على الجولة الخامسة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018، ويعتبر المنتخب الإماراتي الناجي العربي الوحيد من مقصلة نزيف النقاط في كلتا المجموعتين. ويشارك في التصفيات خمسة منتخبات عربية هي قطر وسوريا والسعودية والإمارات والعراق.

ففي المجموعة الأولى، فشل المنتخب القطري في عبور العقبة الصينية، واكتفى بالتعادل السلبي على ملعب الأخير ليبتعد العنابي تدريجيا عن انتزاع إحدى بطاقتي التأهل المباشر إلى المونديال الروسي، في الوقت الذي اكتفى فيه المنتخب السوري أيضا بالتعادل السلبي مع ضيفه الإيراني في مباراة أقيمت وسط برك من المياه في ماليزيا. بينما سجلت كوريا الجنوبية هدفا قبل النهاية بخمس دقائق لتحول تأخرها بهدف إلى فوز بهدفين على ضيفتها أوزبكستان وتعزز فرصتها في نيل بطاقة تأهل مباشرة. وبعد نهاية الجولة، تصدّرت إيران ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن كوريا الجنوبية، واحتلت أوزبكستان المركز الثالث برصيد 9 نقاط، تليها سوريا (5 نقاط)، بفارق نقطة عن قطر، وأخيرا الصين بنقطتين.

وفي المجموعة الثانية، سقط المنتخب السعودي في فخ الهزيمة الأولى له بالتصفيات بعدما خسر من مضيفه الياباني 1/2 في مباراة مثيرة. أما المنتخب الإماراتي فأنعش آماله في التأهل بعدما حقق فوزا مهما على ضيفه العراقي 2/0، لتصبح آمال الأخير في المنافسة مرهونة بتحقيقه الفوز في المباريات الخمس المتبقية. وفجّر المنتخب التايلندي مفاجأة من العيار الثقيل بإجبار أستراليا على التعادل 2/2، لتحصد تايلند أول نقطة لها في التصفيات بعد أربع هزائم متتالية. وتتصدر السعودية ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن اليابان، وتحتل أستراليا المركز الثالث برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن الإمارات، بينما تأتي العراق خامسة برصيد 3 نقاط، وأخيرا تايلند بنقطة واحدة.

وتخوض قارة آسيا التصفيات ضمن مجموعتين تضم كل منها 6 منتخبات، ويتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة مباشرة. ويلتقي ثالثا المجموعتين في ملحق، على أن يلعب الفائز مع خامس قارة أمريكا الجنوبية أو أمريكا الشمالية أو أوقيانوسيا، على مقعد بالمونديال، وهو ما سيحدده الفيفا في وقت لاحق.