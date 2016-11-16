﻿فرنسا تتعادل مع كوت ديفوار

باريس – د ب أ: تعادل المنتخب الفرنسي مع ضيفه كوت ديفوار سلبا خلال مباراة ودية بينهما في اطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

ويستعد كوت ديفوار للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا التي ستقام بالغابون مطلع العام المقبل، حيث يلعب بالمجموعة الثالثة بجوار توغو وجمهورية الكونغو والمغرب. فيما يستعد المنتخب الفرنسي لاستكمال منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018، حيث يلعب في المجموعة الأولى بجوار هولندا والسويد وبلغاريا وبيلاروسيا ولوكسمبورغ. ويحتل المنتخب الفرنسي صدارة مجموعته بالتصفيات برصيد عشر نقاط بفارق ثلاث نقاط عن منافسيه هولندا والسويد أصحاب المركزين الثاني والثالث على الترتيب.