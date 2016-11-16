﻿مباريات ودية: اسبانيا تكافح لتنتزع التعادل من انكلترا في الوقت القاتل

لندن – رويترز: سجل ايسكو هدفا في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد صحوة غير متوقعة من اسبانيا لتتعادل 2-2 مع انكلترا، إذ جاء الهدفان بعد الدقيقة 89 في مباراة ودية باستاد «ويمبلي».

وبدا أن انكلترا في طريقها لانهاء عام سيئ ببعض الأمل، إذ منحها هدف آدم لالانا من ركلة جزاء في الشوط الأول وضربة رأس جيمي فاردي في الشوط الثاني تقدما مستحقا. لكن انتفاضة اسبانيا بدأت بينما كانت الجماهير الانكليزية في طريقها للخروج من الملعب فسجل اياغو أسباس بتسديدة في الزاوية العليا من داخل منطقة الجزاء. وفاجأ ايسكو الجماهير حين وضع الكرة في الشباك من بين قدمي الحارس توم هيتون من زاوية ضيقة ليحرم المدرب غاريث ساوثغيت من انتصار كبير في نهاية فترته المؤقتة التي امتدت لأربع مباريات. ورغم النهاية المخيبة لانكلترا فإن ساوثغيت ما زال في موقف جيد لتولي مسؤولية تدريب المنتخب بشكل دائم. ففي المباريات الأربع نجح ساوثغيت في الفوز مرتين والتعادل في مثلهما، لكنه قاد الفريق في فترة صعبة بعد إجبار المدرب سام اولاردايس على الرحيل بعد 67 يوما من توليه المسؤولية بسبب تصرف «غير مناسب» أثناء حديثه مع صحفيين متخفيين واستقالة روي هودجسون بعد أداء سيئ في «يورو 2016». وعند سؤاله هل يريد هذا المنصب أجاب ساوثغيت: «أحببت هذه الوظيفة.» وأضاف: «لكن القرار ليس بيدي. اعتقد أن علينا الفخر بما قدمناه مع هذا الفريق. طلب منا تولي المسؤولية لفترة مؤقتة والأداء (أمام اسبانيا) كان استثنائيا للغاية.»

وافتتحت انكلترا التسجيل بعد تسع دقائق عندما لعب لالانا تمريرة دقيقة إلى فاردي الذي حاول مراوغة الحارس بيبي رينا لكن الأخير أعاقه ليحصل على ركلة جزاء حولها لالانا بنجاح. وهز لاعب وسط ليفربول الشباك في آخر ثلاث مباريات مع انكلترا بعدما فشل في التسجيل في 26 مباراة قبل ذلك لكنه اضطر للخروج بعد نحو منتصف الشوط الأول بسبب الإصابة. وأنهى فاردي صيامه عن الأهداف في آخر 14 مباراة مع المنتخب وفريقه ليستر بهدف من ضربة رأس بعد تمريرة عرضية من جوردان هندرسون. وكان يمكن أن تكون الأمور أفضل لانكلترا لكن رينا أنقذ فرصة من البديل ثيو والكوت وأطاح هندرسون بالكرة التي ارتدت من الحارس الاسباني قبل أن ينجح أسباس المهاجم السابق لليفربول في تقليص الفارق. وأدرك ايسكو التعادل في اللحظات الأخيرة.