﻿ايطاليا والمانيا تتعادلان سلباً… وبوفون يعادل رقما قياسيا

ميلانو (ايطاليا) – رويترز: تعادلت المانيا بطلة العالم وايطاليا بدون أهداف في مباراة ودية ممتعة شهدت اهدار الفريقين سلسلة من الفرص في آخر ظهور لهما هذا العام.

ولعب المنتخب الالماني، الذي هزم ايطاليا مرتين هذا العام بما في ذلك الانتصار بركلات الترجيح في دور الثمانية لبطولة اوروبا 2016، بدون العديد من لاعبيه الأساسيين في ظل غياب توني كروس ومانويل نوير ومسعود أوزيل وجيروم بواتنغ. وفي المباراة الدولية 167 لحارس ايطاليا جانلويجي بوفون، الذي عادل رقما قياسيا اوروبيا، سيطر أصحاب الأرض على اللعب لكن أتيحت لالمانيا أيضا عدة فرص. وجاءت أخطر فرص ايطاليا قبل ثماني دقائق على النهاية عندما سدد اندريا بيلوتي كرة منخفضة في القائم. وقال يواكيم لوف مدرب المانيا: «كانت مباراة شاقة من الناحية الفنية. تمكنا من استخلاص العديد من الاستنتاجات بشأن اللاعبين الشبان.» وأضاف: «لم تهتز شباكنا في اخر ست مباريات وهو أمر ايجابي للغاية.» وبدأت ايطاليا التي لم تخسر في سان سيرو بشكل أفضل لكن ايدر فشل في التعامل مع تمريرة من بيلوتي لتصل الكرة إلى الحارس بيرند لينو. وردت المانيا بهجمة مرتدة عندما مرر ايلكاي غندوغان الكرة إلى ليون غوريتسكا لكن الحارس المخضرم بوفون أنقذ الأمر. وواصلت ايطاليا ضغطها وكان يمكن أن تتقدم عبر تشيرو ايموبيلي الذي كسر مصيدة التسلل لكنه سدد بجانب المرمى بقليل. وقال جانبييرو فنتورا مدرب ايطاليا: «النتيجة مقبولة حيث لعبنا بشكل جيد ولم نمنح بطلة العالم الكثير.» وأضاف: «لعبنا بطرق مختلفة ويجب أن أوجه التهنئة للاعبي فريقي على هذا الأداء».