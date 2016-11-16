﻿كوستاريكا تكتسح الولايات المتحدة برباعية وتتصدر

سان خوسيه – د ب أ: اكتسح المنتخب الكوستاريكي نظيره الأمريكي برباعية نظيفة ليؤكد تربعه على صدارة تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) المؤهلة لمونديال 2018.

وسجل أهداف المنتخب الكوستاريكي، صاحب الأرض، خوان بينيغاس في الدقيقة 43 وكريستيان بولانيوس في الدقيقة 68 وجويل كامبل هدفين في الدقيقتين 74 و77. وكان المنتخب الأمريكي يحتاج إلى فوز ملح في هذه المباراة لتعويض خسارته يوم الجمعة الماضي أمام نظيره المكسيكي، ولكن أصحاب الأرض تفوقوا بشكل كبير وحققوا فوزا تاريخيا.

وتعادلت بنما والمكسيك بدون أهداف، ليحتلا المركزين الثاني والثالث برصيد أربع نقاط لكل منهما، وبفارق نقطتين عن المنتخب الكوستاريكي المتصدر وبفارق نقطة واحدة عن هندوارس الرابع بثلاث نقاط. وانطلق اللقاء تحت هطول كبير للأمطار، التي أغرقت أرضية الملعب، ما أجبر اللاعبين على بذل مجهود مضاعف للتعامل مع هذه الظروف الصعبة .