﻿وسائل الإعلام البرازيلية تحتفي بفوز السامبا

ريو دي جانيرو – د ب أ: احتفت وسائل الإعلام البرازيلية بالفوز الجديد، الذي حققه منتخبها، بقيادة النجم نيمار بتغلبه 2/صفر على مضيفه بيرو.

«عام جديد سعيد»، هذا ما قاله موقع «غلوبو سبورت»، عقب المباراة الأخيرة لمنتخب البرازيل في التصفيات في عام 2016، وبعدما حقق فوزه السادس على التوالي تحت قيادة مدربه ليوناردو باتشي «تيتي»، وهو ما ضمن بشكل كبير تأهله للمونديال. وقال موقع «يو أو إل»: «مئة بالمئة يا تيتي»، في إشارة إلى تحقيق المدرب البرازيلي الفوز في ست مباريات متتالية منذ توليه المسؤولية الفنية. وأضاف الموقع، متحدثا عن فوز البرازيل على بيرو في ليما قائلا: «البرازيل تضع قدما في روسيا». وذكر الموقع أيضا أن الفوز جعل البرازيل بقيادة نيمار تعادل رقمها القياسي التاريخي بالفوز في ست مباريات متتالية في التصفيات، الذي حققته أول مرة في 1969 مع منتخبها الأسطوري، الذي كان يضم بيليه وتوستاو، وهو المنتخب، الذي حصد لقب مونديال المكسيك 1970. ومن جانبها، أشارت صحيفة «لانسي» أهم صحيفة رياضية في البرازيل، إلى أن منتخب السامبا تأهل نظريا إلى مونديال روسيا، رغم أنه يحتاج إلى نقطة واحدة إضافية لتحقيق هذا الغرض طبقا لحسابات مدربه.