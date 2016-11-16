﻿ميسي الرائع يعيد الارجنتين الى طريق التأهل… والبرازيل تواصل انتصاراتها… وتشيلي تهزم أوروغواي

عواصم – رويترز: افتتح ليونيل ميسي التسجيل من ركلة حرة بطريقة رائعة وصنع هدفين ليقود الارجنتين للفوز 3-صفر على كولومبيا ويعيدها إلى طريق المنافسة في تصفيات امريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وتقدمت الارجنتين إلى المركز الخامس برصيد 19 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف الاكوادور وتشيلي. وتتصدر البرازيل التي فازت على بيرو 2/0 برصيد 27 نقطة بفارق 4 نقاط أمام أوروغواي التي خسرت 3-1 في تشيلي. وتراجعت كولومبيا للمركز السادس برصيد 18 نقطة. ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأوائل إلى النهائيات بينما يلعب الخامس مع بطل تصفيات الاوقيانوسيا.

وتقدمت الارجنتين في الدقيقة التاسعة عندما سدد ميسي كرة من ركلة حرة في الزاوية العليا لمرمى الحارس ديفيد اوسبينا. وكاد راداميل فالكاو أن يدرك التعادل لكولومبيا بضربة رأس في الدقيقة 18 بعد تمريرة من ركلة حرة نفذها خيميس رودريغز لكن الكرة مرت من فوق العارضة. وبعد خمس دقائق أخرى مرر ميسي الكرة بشكل رائع إلى لوكاس براتو التي وضعها بضربة رأس داخل الشباك. وهاجمت كولومبيا في الشوط الثاني لكن الارجنتين هددت المرمى بتسديدة من انخيل دي ماريا ارتدت من القائم. وهز دي ماريا الشباك قبل سبع دقائق من النهاية بعد أن خطف ميسي الكرة من أحد المدافعين ومررها إلى زميله الذي سددها داخل الشباك. وارتدت كرة سددها رودريغز من ركلة حرة من القائم في الوقت المحتسب بدل الضائع في فرصة أخيرة لكولومبيا.

وقدم غابرييل جيسوس أداء رائعا ليقود البرازيل للفوز 2-صفر على بيرو. وجاء الهدفان في الشوط الثاني حيث سجل جيسوس الهدف الأول وصنع الثاني لريناتو اوغوستو. وقال المهاجم البالغ 19 عاما: «أنا أعمل بجد وبهدوء واتمنى مساعدة زملائي على أرض الملعب.» وأضاف: «هناك العديد من اللاعبين في البرازيل يستطيعون ارتداء القميص رقم تسعة لكنني فخور بالحصول على هذه الفرصة. أنا فخور بتشريف هذا القميص.» ولم تفز بيرو على البرازيل في آخر عشر مباريات في تصفيات كأس العالم. وسجل مهاجم بالميراس الذي سينضم إلى مانشستر سيتي في يناير/ كانون الثاني الهدف الأول بعد 12 دقيقة من بداية الشوط الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء. وبعد 21 دقيقة أخرى صنع الهدف الثاني لريناتو اوغوستو الذي وضع الكرة داخل الشباك بسهولة. وكانت النتيجة قاسية على بيرو التي ارتدت لها كرة من القائم وقدمت أداء جيدا في شوط أول متكافئ. وهي المرة الأولى منذ 1969 التي تنتصر فيها البرازيل في ست مباريات متتالية في تصفيات واحدة لكأس العالم.

ونجح منتخب تشيلي في قلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز كبير على ضيفه أوروغواي 3/1. وسجل الهدف الأول لتشيلي ادواردو بارغاس قبل نهاية الشوط الأول، ثم أضاف اليكسيس سانشيز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 60 و75. وكان منتخب أوروغواي تقدم في الدقيقة 16 عن طريق نجم هجومه ادينسون كافاني. وحرم كلاوديو برافو، حارس تشيلي، أوروغواي من تسجيل هدف ثان، بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها لويس سواريز. وحققت الإكوادور فوزا كبيرا على ضيفه الفنزويلي بثلاثية نظيفة، وسجل الأهداف المدافع أرتورو مينا في الدقيقة 51 والمهاجم ميلر بولانيوس في الدقيقة 82 وهداف الفريق اينر بلنسية في الدقيقة 85، ليضمنوا بقاء منتخبهم في المراكز الاربعة الأولى المؤهلة مباشرة للمونديال. وحالف الحظ منتخب بوليفيا رغم نقصه العددي ليحقق انتصارا صعبا على ضيفه باراغواي 1/صفر. وسيطر القلق بشكل كبير على جماهير بوليفيا عندما طرد غابرييل فالفيردي في الدقيقة 60 لحصوله على الإنذار الثاني. ومع ذلك، حالف الحظ منتخب بوليفيا لينتزع النقاط الثلاث بهدف في الدقيقة 78 سجله غوستافو غوميز لاعب باراغواي بالخطأ في مرماه. وكان الفوز هو الثاني لبوليفيا في التصفيات، ورفع رصيدها إلى سبع نقاط في المركز التاسع قبل الأخير، بينما تجمد رصيد باراغواي عند 15 نقطة في المركز السابع.