﻿مزاد لبيع لوح رخامي عتيق منقوش عليه الوصايا العشر في بيفرلي هيلز

لوس أنجليس – د ب أ: يُعرض لوح حجري منقوش عليه الوصايا العشر قد يعود إلى الفترة من العام 300 إلى العام 500 بعد الميلاد للبيع أمس في مزاد علني في بيفرلي هيلز بالولايات المتحدة. ووصف مدير قسم الآثار في دار «هيرتاج» للمزادات العلنية، ديفيد ميشائيل، اللوح الرخامي، وهو أحد أقدم الأحجار التي تحمل نقشا للوصايا التوراتية، بأنه «قطعة تاريخية دينية».

وقال ميشائيل «يظهر (اللوح) أن هذه الوصايا العشر قد نقشت على الحجر حرفيا في وقت مبكر للغاية». وتم تحديد 250 ألف دولار كسعر مبدئي للوح الرخامي المنحوت الذي يزن 90 كيلوغراما . ويعتقد أن اللوح المنقوش باللغة العبرية القديمة «السامرية» كان ذات يوم معلقا على جدار بأحد المعابد فيما يعرف الآن باسم دولة إسرائيل.

وتم اكتشاف اللوح للمرة الأولى خلال أعمال إنشاء سكة حديدية بالقرب من بلدة يفنه عام 1913 كان يعرف باسم فلسطين في ذلك الوقت، واستغلت كحجر للرصف في فناء خاص لمدة 30 عاما. ويعد اللوح «كنز وطني» إسرائيلي . وكشرط للبيع، تلزم إسرائيل من يشتريه بعرضه في مكان عام. ويحصل على عائد البيع متحف «ليفينج توراه» في بروكلين بنيويورك، والذي يملك اللوح منذ عام 2005.