﻿تقنيات للكشف المبكر عن أورام الكبد والبروستات والأمعاء في زمن قياسي

أبوظبي – د ب أ: كشف الملتقى السنوي لطب الاشعة في أبوظبي عن أجهزة حديثة ترصد الجلطات الدماغية في وقت قياسي. وعرض أطباء متخصصون في التصوير بالأشعة من أوروبا والولايات المتحدة تقنيات للكشف المبكر عن أورام الكبد والبروستات والامعاء، إلى جانب تصوير الجلطة القلبية في زمن يقدر بدقائق. كما عرض الملتقى أجهزة أشعة تداخلية لتصوير الجلطات وتشوهات الاوعية الدموية والدوالي.

وأوصى الملتقى، الذي يعد الأكبر من نوعه في مجال الاشعة بالمنطقة العربية، بضرورة تدريب أطباء وفنيي الاشعة بصورة دورية ليطلعوا على أحدث التقنيات. وطالب المشاركون في المؤتمر، بتطبيق برنامج تدريبي يشمل المستشفــــيات العامة والخاصة كافة حول اكتشاف الاورام مبكرا باستخدام الاشـــــعة، خصوصا أورام الرئة. كما أوصوا باستمرار انعقاد الملتقى سنويا في الإمارات وبصفة دورية، على ان تعقد الدورة المقبلة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام المقبل.

وقال الدكتور أسامة البستكي نائب رئيس شعبة الإمارات للأشعة، إن الملتقى أكد على ضرورة تطبيق آلية تضمن خفض نسبة الاشعاع في المستشفيات مع ضمان جودة صورة الاشعة، ودعا الى الاعتماد بصورة أكبر على أشعة الرنين المغناطيسي والسونار، باعتبارها أجهزة لا تنبعث منها اشعة.

كما شدد الملتقى على ضرورة تدريب الفنيين على الطريقة الصحيحة لتصوير أمراض الكبد، منعا للتشخيص الخاطئ، الى جانب التواصل المستمر بين الطبيب المعالج للمريض، وطبيب الاشعة، بما يضمن تشخيص المرض بالصورة المثلى. وقدم المعرض المصاحب للملتقى أجهزة اشعة، تجري تصويرا دقيقا للأوعية الدمــــوية والقلب لتشخيص الأمراض القلبية، ما يغني عن اجراء قسطرة جراحية لتشخيص المرض.

وانطلق المؤتمر يوم الاحد الماضي، بتنظيم شعبة الاشعة بجمعية الامارات الطبية، وشركة اندكس للمؤتمرات والمعارض، لنقل أفضل التقنيات والخبرات في مجال الاشعة للمنطقة العربية.

وتحدث أطباء مشاركون عن أجهزة تصوير اشعاعي وصلت الى الدولة، ومنطقة الخليج، تجري تصوير مقطعي لمنطقة البطن والجسم كاملا خلال ثواني، ما يعد تفدما كبيرا في مجال الخدمات الطبية.

وقال المهندس أنس المدني نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة اندكس القابضة إن المؤتمر شارك فيه نحو 500 طبيب وفني من مختلف دول العالم. وأضاف: «يعتبر الملتقى السنوي لطب الأشعة في الإمارات الحدث الأول من نوعه المتخصص في طب الأشعة والتصوير التشخيصي الطبي، وهدف الى إطلاع الأطباء في منطقة الخليج على أحدث التقنيات في مجال التصوير الاشعاعي». وأشار إلى أنه ركز على الأجهزة التي تساعد الأطباء على تشخيص الامراض بدقة، وتقلل التدخل الجراحي.