﻿تايلور سويفت أغنى المشاهير الأقل من 30 عاما متفوقة على ميسي وجاستين بيبر

لوس انجليس – د ب أ: تصدرت المغنية تايلور سويفت قائمة مجلة فوربس لأغنى المشاهر الأقل من 30 عاما. وقد حصدت تايلور سويفت العام الماضي 170 مليون دولار.

وجاء في المرتبة الثانية فريق «وان دايركش «، بأعضائه الأربعة وحصل على 110 ملايين دولار. وحل في المرتبة الثالثة لاعب كرة القدم ليونيل ميسي، حيث حقق 81.5 مليون دولار في الفترة من الأول من حزيران/يونيو 2015 وحتى الأول منه عام 2016 .وجاءت أديل وريانا في المرتبتين الرابعة والخامسة بواقع 80.5 مليون دولار و75 مليون دولار على التوالي.

وتمكنت الممثلة جينفر لورانس، الممثلة الوحيدة التي ضمتها القائمة، والأعلى أجرا في هوليوود، من الفوز بالمرتبة الـ 12، بواقع 46 مليون دولار. وحل المغني جاستين بيبر، أصغر عضو في القائمة، في المرتبة السادسة، بعدما حقق 56 مليون دولار .وجاء المغني ذا ويك اند في المرتبة التاسعة بواقع 55 مليون دولار .