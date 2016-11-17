ترامب يمنع موظفيه من العمل لصالح جماعات الضغط لمدة خمسة أعوام

واشنطن- د ب أ- سيطالب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من يقوم بتعيينهم بالتوقيع على تعهد قانوني يمنعهم من العمل لصالح جماعات الضغط لمدة خمسة أعوام بعد ترك إدارته، حسبما صرح المتحدث باسمه الأربعاء.

وقال شون سبيسر للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف: “الشيء الرئيسي لهذه الإدارة سيكون عدم تمكين من يخرجون من الحكومة من استخدام تلك الخدمة في إثراء أنفسهم”.

كان ترامب قد وعد مرارا أثناء حملته الانتخابية بـ”تجفيف المستنقع″، أي أنه سيخلص واشنطن من جماعات الضغط والساسة الفاسدين.

وتنطبق هذه القاعدة أيضا على الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب الذي سيتم تكليفه بشغل أربعة آلاف وظيفة معينة جديدة تحتاجها الحكومة القادمة.

وسيتم منع المسجلين حاليا كجماعات ضغط على مستوى الولايات أو المستوى الاتحادي من الالتحاق بالإدارة.

ولم يتضح كيف سيتم تنفيذ هذا المنع.