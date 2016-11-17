كلينتون بعد الهزيمة في الانتخابات: مرت علي أوقات أردت فيها عدم الخروج من المنزل

واشنطن- د ب أ- قالت مرشحة الحزب الديمقراطي الخاسرة في انتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون الأربعاء إنها مرت عليها أوقات “أرادت فيها عدم الخروج من المنزل مرة أخرى” وذلك بعد خسارتها أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب الأسبوع الماضي.

وأضافت كلينتون في أول ظهور علني لها منذ خطاب الاعتراف بالهزيمة في حدث برعاية صندوق الدفاع عن الأطفال في واشنطن: “أعترف بأن مجيئي إلى هنا الليلة لم يكن أسهل شيء بالنسبة لي”.

وتابعت: “مرت علي بعض الأوقات الأسبوع الماضي كل ما كنت أرغب فيه هو أن أعكف على كتاب جيد أو مع كلابنا وعدم الخروج من المنزل مطلقا”.

وأضافت: “أعلم أن الكثيرين منكم محبطون بشدة من نتائج الانتخابات. وأنا كذلك… لكن كما قلت الأسبوع الماضي لم تكن حملتنا تتعلق بشخص واحد أو حتى انتخابات واحدة.. ولكن تتعلق ببلد نحبه وببناء أمريكا المليئة بالأمل والشاملة والحنونة”.

وسبق لكلينتون أن عملت ضمن فريق صندوق الدفاع عن الأطفال عندما كانت محامية شابة وتدرجت فيه إلى أن أصبحت عضوة في مجلس إدارة الصندوق ثم رئيسة له.

وتم تكريمها خلال هذا الحدث. وقالت ماريان رايت إديلمان، رئيسة الصندوق الحالية في بيان صحفي: “يتشرف صندوق الدفاع عن الأطفال أن يحتفي ببطلة للأطفال طوال عمرها لم تتوان ولن تتوقف عن العمل لتغيير الظروف لصالح الأطفال”.