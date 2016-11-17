رئيس وزراء اليابان يسعى لبناء الثقة مع ترامب ويؤكد على أهمية التحالف

واشنطن- طوكيو- رويترز- قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الخميس إنه يرغب في بناء علاقة من الثقة عندما يلتقي مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن يكون آبي- الذي من المقرر أن يجتمع مع ترامب في وقت لاحق اليوم في نيويورك- أول زعيم أجنبي يقوم بذلك منذ انتخاب الملياردير الأمريكي قطب العقارات رئيسا للولايات المتحدة في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

وقال آبي للصحفيين قبل مغادرته طوكيو حسبما أفادت وكالة كيودو للأنباء إن التحالف الأمريكي الياباني “هو حجر الأساس لأمن ودبلوماسية اليابان ..لا ينتعش التحالف إلا بوجود الثقة”.

لكن التفاصيل المتعلقة بالاجتماع لا تزال غامضة. ولم يرد فريق ترامب الانتقالي على طلبات للتعليق على الاجتماع.

وكان مستشار لترامب تحدث شريطة عدم نشر اسمه لأنه غير مفوض له بالتحدث إلى وسائل الإعلام قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن ترامب سيسعى لطمأنة آبي وحلفاء آسيويين اخرين انتابهم القلق من تصريحاته خلال حملته الانتخابية.