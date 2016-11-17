أوباما يجري محادثات “الوداع″ مع ميركل

برلين- د ب أ- يجري الرئيس الأمريكي باراك أوباما الخميس أخر محادثاته الثنائية مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في العاصمة برلين، المحطة الأخيرة في جولته الأوروبية قبل مغادرة البيت الأبيض في كانون ثان/ يناير القادم.

وتتميز العلاقات بين أوباما وميركل، بعد ثمانية أعوام على وصوله إلى الحكم و11 عاما من وصولها إلى الحكم، بالتقدير المتبادل.

وقبيل مغادرته واشنطن لبدء هذه الجولة، وصف أوباما ميركل بأنها ربما تكون “أقرب شريك دولي” له على مدار فترتي رئاسته.

وكان الرئيس الأمريكي قد وصل إلى ألمانيا مساء أمس الأربعاء عقب زيارته لليونان.

ومن المقرر أن تستمر زيارة أوباما لألمانيا حتى غد الجمعة، حيث سيجتمع مع قادة أوروبيين ، من بينهم ميركل ورئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ورئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي.

وينتظر أن يؤكد أوباما لزعماء أوروبا مجددا، بعد فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأسبوع الماضي، دعم واشنطن لأوروبا متكاملة وموحدة.