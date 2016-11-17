رئيس الوزراء الباكستاني يستقبل أردوغان

إسلام آباد- الأناضول- استقبل رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، بمراسم رسمية، الخميس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة إسلام آباد. وعزف النشيدان الوطنيان لكلا البلدين، بعدها حيّا أردوغان حرس الشرف.

ويرافق أردوغان خلال زيارته التي تستمر يومين، كلاً من نائبي رئيس الوزراء ويسي قايناق وطغرل توركيش، ووزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية، فاطمة بتول صيان قايا، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية براءت ألبيراق، ووزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، ورئيس هيئة الأركان العامة خلوصي أكار.

ووصل الرئيس التركي إسلام أباد أمس الأربعاء، حيث التقى نظيره ممنون حسين، كما أنه من المرتقب أن يلقي كلمة في وقت لاحق اليوم أمام جلسة مشتركة للمجلس الوطني ومجلس الشيوخ (غرفتي البرلمان الباكستاني).