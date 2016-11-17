قائد عسكري: الجيش العراقي يصد هجومًا لتنظيم الدولة غرب الأنبار

الأنبار- الأناضول- قال اللواء الركن قاسم المحمدي، قائد عمليات الجزيرة بالجيش العراقي في محافظة الأنبار (غرب)، الخميس، أن قوة من الجيش، بمساندة “العشائر” صدوا هجوما لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش” على ناحية كبيسه غربي الأنبار.

وفي حديث للأناضول، أوضح المحمدي، أن “تنظيم داعش الإرهابي شن في ساعة متأخرة من ليلة أمس، هجومًا عنيفًا، بواسطة عناصر مدججين بالأسلحة، على ناحية كبيسه جنوب مدينة هيت 70كم غرب الرمادي”. مبينا أن “الهجوم كان من الصحراء الغربية للناحية ورافقه قصف قذائف الهاون على مركز ناحية كبيسه”.

وأضاف، أن “قوة من الجيش العراقي وأبناء العشائر تمكنوا من صد الهجوم بعد مواجهات واشتباكات استمرت عدة ساعات، أدت إلى مقتل عدد من عناصر داعش المهاجمين، واجبار بقية العناصر الإرهابية من الهروب باتجاه الصحراء”.

وتابع المحمدي، أن “القوات الأمنية والعشائر سيطرت على ناحية كبيسه بالكامل، ولم يستطع داعش الدخول الى الناحية او اختراق خطوط الصد التي تتواجد فيها قواتنا”.

وبيّن، أن “قوة من الجيش بإسناد من طيران التحالف الدولي نفذت عملية استباقية على تجمع للإرهابيين شمال سد حديثة (160كم غرب الرمادي)، أدت إلى مقتل عناصر من داعش وتدمير 4 عجلات للتنظيم”.

يذكر أن تنظيم الدولة سيطر على ناحية كبيسه في الأنبار بعد منتصف عام 2014، فيما تمكنت القوات الأمنية العراقية وأبناء العشائر من استعادة الناحية مطلع العام الحالي، وتتعرض كبيسه بين فترة وأخرى الى هجمات من قبل التنظيم ويتم التصدي لها من قبل تلك القوات.