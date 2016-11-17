وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق ميلفن ليرد عن 94 عاما

واشنطن- د ب أ- توفي وزير الدفاع الأمريكي الأسبق ميلفن ليرد في مستشفى بولاية فلوريدا عن عمر ناهز 94 عاما.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن ليرد، الذي عمل وزيرا للدفاع في عهد الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون في أوج حرب فيتنام وأعد سياسات أدت في النهاية إلى الانسحاب الأمريكي من عمليات القتال، قد توفي جراء مضاعفات ناتجة عن إصابته بقصور في القلب.

وسبق أن عمل ليرد عضوا في الكونغرس الأمريكي، وكان خبيرا في الشؤون العسكرية خلال عمله لمدة 16 عاما في مجلس النواب.