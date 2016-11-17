اشتباكات عنيفة بين “قوات سوريا الديمقراطية” ومسلحي تنظيم الدولة في ريف الرقة الشمالي

القاهرة- د ب أ- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس بأن اشتباكات عنيفة تتواصل بين “قوات سوريا الديمقراطية” من جهة وتنظيم داعش من جهة أخرى في الريف الشمالي للرقة معقل التنظيم في سوريا.

وأوضح في بيان أن الاشتباكات تتركز في محيط منطقة تل السمن التي تبعد نحو 30 كلم شمال مدينة الرقة، وذلك بالتزامن مع ضربات جوية نفذتها الطائرات التابعة للتحالف الدولي واستهدفت أماكن في تل السمن ومناطق أخرى في ريف الرقة الشمالي وريف بلدة عين عيسى.

وتسعى قوات سوريا الديمقراطية، التي يشكل المسلحون الأكراد أبرز مكون فيها، إلى التقدم في إطار حملة “غضب الفرات” التي جرى إطلاقها في وقت سابق من الشهر الجاري تمهيدا لعزل مدينة الرقة عن ريفيها الشرقي والشمالي.