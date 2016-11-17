تركيا تعلن قصف عشرات الأهداف في شمالى سوريا

أنقرة- د ب أ- أعلن الجيش التركي الخميس أنه قام بقصف عشرات الأهداف في شمالى سوريا يوم الأربعاء.

وأوضح في بيان، نقلته وكالة أنباء “الأناضول”، أنه قصف الأربعاء 60 موقعا لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش” وثلاثة للمسلحين الأكراد، مشيرا إلى أن استهداف هذه المواقع جاء لتأمين الغطاء لقوات ما يسمى بـ”الجيش السوري الحر” الموالي لتركيا في شمالى حلب.

وأشار البيان إلى مقتل اثنين من عناصر السوري الحر، وإصابة ثمانية آخرين بجروح في الاشتباكات التي وقعت مع مسلحي تنظيم الدولة.