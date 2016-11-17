أهالي الموصل يصطفون في طوابير لشراء السجائر التى منعها تنظيم الدولة

بغداد- د ب أ- أظهرت مقاطع فيديو يجري تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عراقيين يصطفون في المناطق المحررة من مدينة الموصل في طوابير لشراء علب سجائر، وذلك بعد أن منعها تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” قسرا عنهم منذ احتلال نينوى منتصف حزيران/ يونيو من عام 2014.

وتظهر المقاطع طوابير من الأهالي أمام محال تجارية لشراء علب السجائر في الأحياء المحررة من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في نينوى.

كما تظهر اللقطات السعادة الغامرة على وجوه من تمكنوا بالفعل منهم في الحصول على السجائر.

وقال مسن عراقي: “إننا بحاجة إلى سجائر من أجل الاحتفال بطرد داعش… لقد حرمنا عناصر داعش من السجائر، ومن كان يُعثر لديه على سجائر فإنه كان يتعرض لعقوبة الجلد أيا كان عمره”.

ورصد عسكريون أن السجائر كانت في بعض الأحيان أول ما يطلبه الأهالي في المناطق المحررة.