مدير المخابرات العسكرية الأمريكية يبحث في القاهرة “مكافحة الإرهاب”

القاهرة- الأناضول- وصل إلى القاهرة، الخميس، مدير وكالة المخابرات العسكرية الأمريكية، الجنرال فنسنت ستيوارت، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، يبحث خلالها عدة قضايا، بينها “مكافحة الإرهاب”، حسب مصدر أمني.

وقال مصدر أمني بمطر القاهرة للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول بالحديث للإعلام، إن “الجنرال فنسنت ستيوارت مدير وكالة المخابرات العسكرية الأمريكية وصل القاهرة قادما من العاصمة الأردنية عمان”.

وأضاف أنه سيبحث “تطورات الأوضاع بالمنطقة، وما تشهده من متغيرات وانعكاساتها على الساحتين الإقليمية والدولية”.

وأشار إلى أن “الجنرال الأمريكي يلتقي، خلال زيارته التي تستمر ثلاثة أيام، عددًا من كبار المسؤولين المصريين (لم يحددهم) لدعم التعاون المشترك فى مجالات الدفاع وسبل مكافحة الإرهاب”.

وكانت آخر زيارة لستيوارت للقاهرة في 10 يونيو/ حزيران الماضي استغرقت يومين التقى خلالها وزير الدفاع المصري صدقي صبحي ورئيس الأركان محمود حجازي.