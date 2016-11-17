عارضة في مجلة “بلاي بوي” تتزوج مليونير مصري في حفل زفاف كلف مليون استرليني

القاهرة ـ تزوّجت زينيا ديلي عارضة الأزياء في مجلة “بلاي بوي” من رجل الأعمال المصري والمليونير أسامة فتحي الذي يبلغ من العمر 63 عاما، ويكبرها بـ37 عاما.

ونشرت العارضة زينيا ديلي (26 عاماً) لقطات من حفل الزفاف الذي أقامه المليونير المصري في جزيرة سانتوريني اليونانية في حزيران الماضي وبلغت تكلفته مليون يورو.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن العارضة اشتهرت بعد مشاركتها في فيديو كليب للمغني الكندي جاستن بيبر.

ويعمل رجل الأعمال المصري أسامة فتحي كرئيس تنفيذي ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة “أدميرال”، والتقى بزينيا، في شباط/اذار الماضي بلوس أنجلوس، وبدأت قصة الحب بينهما، حتى تزوجها في حزيران/يونيو الماضي في حفل زفاف أسطوري تكلف مليون أسترليني، وحضره 150 فرداً من الأهل والأصدقاء.