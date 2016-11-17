هكذا خَطَبَ الفنان ريكي مارتن حبيبه الرسام السوري جوان يوسف

لندن ـ أعلن الفنان البورتوريكي الوسيم ريكي مارتن خطوبته من الرسام السويدي- السوري جوان يوسف وذلك خلال مقابلة ضمن برنامج The Ellen DeGeneres.

وكان الثنائيّ مارتن ويوسف قد التقيا منذ عام تقريباً وأشار ريكي إلى أنّه أُعجب كثيراً بلوحات جوان فقرر التواصل معه فالتقيا.

ولفت مارتن إلى أنّه هو من طلب يدّ جوان بالقول “لدي شيء لك” بدلاً من الجملة التقليديّة “هل تتزوّجني؟”، وعندما وافق هذا الأخير أعلن المغنيّ الشهير أنّه يريد قضاء بقية حياته برفقة حبيبه السوري.

يُذكر أنّ مارتن كان قد انفصل عن حبيبه مدرب اليوغا كارلوس غونزاليز أبيلا منذ عامين تقريباً.