لبنانية استدرجت ابنتيها من سوريا وأجبرتهما على ممارسة الدعارة من اجل المال

بيروت ـ ألقت القوى الامنية اللبنانية القبض على لبنانية بسبب قيامها بإجبار ابنتيها على ممارسة الدعارة بغية الكسب المادي، في منطقة برج البراجنة.

وبعد القاء القبض على ثلاثتهنّ، وبعد استماع الفتاتين بحضور مندوبة الاحداث، اكدت الفتاتان على ما نسب لوالدتهما، وصرحتا انها احضرتهما واستدرجتهما من والدهم في سوريا وفور وصولهما الى لبنان بدأت بإجبارهما على الذهاب معها للسهر في الملاهي الليلية والتودد الى الشبان بداخلها.

وتمكن مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص من الحصول على بعض التسجيلات الصوتية لاحاديث بين إحدى الفتاتين ووالدتها تثبت ما نسب اليها.

وتم تسليم الشقيقتين الى احدى منظمات المجتمع المدني ليتلقيا الرعاية اللازمة.