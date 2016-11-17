قصة مدينة باعها أهلها مقابل قطعة قماش فأصبحت من أهم مُدن العالم

لندن ـ “منهاتن” الجزيرة التى تقع عليها مدينة نيويورك، ويُطلق عليها مدينة ناطحات السحاب، ومدينة الأنوار، ولكن قبل أنّ تصبح مأهولة بالسكان، لم تكُن تلك الجزيرة كذلك، لم تكُن تحتلها بيوت النور، بلّ كانت بدائية تمامًا، ويُقال أيضًا إن الأمريكان لم يكونوا سُكانها الأصليين، فهم عقدوا صفقة في البداية لشراء الجزيرة مُقابل قطعة قماش جديدة ولامعة.

وتُعتبر جزيرة “منهاتن”، التى تقع عليها مدينة نيويورك، من أهم الأماكن في الولايات المتحدة الأمريكية، يبغ طولها 58 كيلو متر، وعرضها 23 كيلو متر، وعلى مساحة تصل إلى 829 كيلو متر مُربع، فيما يبلغ تعداد سكانها ما يزيد عن 8 مليون نسمة، وبذلك تصبح من أكثر مدن الولايات المتحدة ازدحامًا بالسكان، وأكبر مدن العالم بعد مدينتي طوكيو ومكسيكو سيتي، وفقًا لموقع businessinsider.

كمّا تُعتبر من الوجهات المفضلة للسائحين خلال زيارتهم للولايات المتحدة الأمريكية، ويعرفونها قائلين “مدينة العجائب”، “ناطحات السحاب”، ومدينة “الأنوار”.

تمتلك جزيرة “منهاتن” قصة تجعلها من مُدن العجائب، في عام 1524، مرّ البحار، فيرازانو، بهذه الجزيرة ولكنه لم يجد فيها شيئًا يلفت انتباهه، فلم يُكلف نفسه عناء الوقوف، وعندما مرّ، مينوت، ثالث حكام نيو هولندا، قال إنه اشترى الجزيرة من قبيلة هندية شعبية، مقابل قطعة قماش بقيمة 24 دولار.

أما الذين استقروا هناك فكانوا من الشعب الهولندي وأطلقوا على الجزيرة اسم “أمستردام الجديدة”، وفي عام 1664 خسر الهولنديون هذه الجزيرة وأحتلها البريطانيون الذين أعادوا تسميتها باسم “نيويورك” وذلك باسم جيمس دوق يورك الذي أنعم عليه الملك شارل الثاني بحقوق العالم الجديد.

ولقد سكن المستوطنون الأوائل في طرف الجزيرة، حيثُ يقع الآن حي الأعمال في نيويورك، وبنايات وول ستريت وناطحات سحاب التي تخص شركة الهاتف في نيويورك وشركة “ايرفنج” للودائع والمصرف الوطني الأول ومصرف تشيس منهاتن وغيرها من بيوت العمل التي تطل على خليج هدسُن وتمتد حتى تمثال الحرية على جزيرة بيدلو.

وفي وسط المدينة، وتجاه الحديقة المركزية هناك عدد من ناطحات السحاب ومن بينها البناية الأشهر “الامباير ستيتط، والتي لا تزال تحتل المركز الأول في مناظرها و ارتفاعها، 381 مترا، بعد انهيار أبراج مركز التجارة في أحداث 11 سبتمبر مع أنها لم تعد تحتل المركز الأول كأعلى بناية في العالم.