تشيلسي يصدم لاعبيه بعد نهاية التوقف الدولي

لندن ـ استأجرت أندية ليفربول ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، طائرة خاصة بتكلفة وصلت إلى 120 ألف يورو، لنقل لاعبيها إلى أوروبا مساء أمس الأربعاء، فور نهاية مباريات المنتخبات في تصفيات أمريكا الجنوبية، وذلك لضمان وصول اللاعبين والانضمام لتدريبات أنديتهم بشكل مناسب قبل الدخول للمنافسات المحلية.

وفي المقابل، سيكون على لاعبي تشيلسي العودة من خلال رحلات تجارية قد تستمر حتى مساء اليوم أو صباح الغد للتمكن من الوصول إلى إنجلترا، وهي الخطوة التي لقيت استياء من متابعي النادي، الذي يمتلكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، وذلك حسب ما نشر في صحية ديلي ميل الإنجليزية.

وكانت الأندية الثلاثة تواصلت مع نادي تشيلسي لينضم لها في حملة نقل اللاعبين من قارة أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، لكن إدارة البلوز رفضت ذلك معللة بأنه لا حاجة لمثل هذه الخطوة.

وبإمكان لاعبين مثل البرازيليين فيليب كوتينيهو وروبرتو فيرمينو الانضمام لتدريبات ليفربول اليوم الخميس، بعد أن قادا البرازيل للفوز على بيرو، وكما هو الحال مع نجوم مانشستر سيتي البرازيلي فرناندينيو، وثلاثي الأرجنتين أجويرو وزاباليتا وأوتاميندي نجوم مانشستر سيتي الذين مثلوا التانجو في الفوز على كولومبيا.