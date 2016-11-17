راموس مهدد بالغياب عن الكلاسيكو

مدريد ـ تبدو مشاركة سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، في مباراة الفريق الملكي أمام مضيفه برشلونة يوم الثالث من ديسمبر/ كانون الأول المقبل في قمة الجولة 14 من الدوري الإسباني غير مؤكدة، رغم تعافيه من الإصابة التي عانى منها مؤخرا.

وبات راموس جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة مع ريال مدريد في مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل، بعد غيابه طوال الفترة الماضية، بسبب إصابة تعرض لها خلال استدعائه لصفوف المنتخب الإسباني، الشهر الماضي.

لكن راموس قد يغيب عن الكلاسيكو المرتقب بسبب الإيقاف، فقائد الفريق الملكي تلقى 4 بطاقات صفراء، وبات على بعد بطاقة واحدة من التعرض للإيقاف.

ويحل ريال مدريد ضيفا على أتلتيكو يوم السبت المقبل ضمن الجولة 12 من الليجا، قبل أن يستضيف سبورتينج خيخون يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ضمن الجولة 13، ثم يلعب أمام برشلونة في كامب نو.

جدول مباريات ريال مدريد يعني أنه إذا تفادى راموس الحصول على البطاقات في مباراة أتلتيكو، ثم تلقى واحدة أمام خيخون فإنه سيغيب عن الكلاسيكو.

وحتى يضمن المدافع الدولي المشاركة في مواجهة برشلونة قد يلجأ لتعمد تلقي بطاقة صفراء في الديربي كي يغيب عن لقاء خيخون، غير المهم بالنظر إلى أهمية المباراتين الأخرتين، ما يمنحه فرصة المشاركة في الكلاسيكو، حسب ما أشارت إليه صحيفة “أس″، المقربة من النادي الملكي.

يذكر أن راموس حصل على البطاقات الصفراء الأربع في أول 5 مباريات في الليجا، أمام ريال سوسييداد، وأوساسونا، وإسبانيول، وفياريال.