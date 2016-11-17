العراق.. أضرار جسيمة بمطار تلعفر خلفها تنظيم الدولة

العراق- الاناضول- قال ضابط في الجيش العراقي، الخميس، إن تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” خلف اضرارًا جسيمةً، في البنى التحتية لمطار تلعفر العسكري، غرب الموصل (شمال)، مشيرا إلى أن المطار سيصبح لاحقا قاعدة إنطلاق عسكرية بإتجاه تأمين الحدود العراقية-السورية.

وكان “الحشد الشعبي”، المكون من فصائل ومتطوعين شيعة موالين لحكومة بغداد، أعلن يوم الأربعاء أن قواته انتزعت، مطار تلعفر العسكري، غرب مدينة الموصل (شمال) من قبضة تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” بعد معارك استمرت ساعات وفقا لبيان رسمي.

وقال جبار حسن ضابط برتبة نقيب في الجيش العراقي ضمن الفرقة الـ15 لـ”الأناضول”، إن “قوات من الجيش العراقي وفصائل من الحشد الشعبي تعمل حاليا على تطهير مطار تلعفر من السيارات المفخخة والعبوات الناسفة التي تركها مسلحو التنظيم”.

وأضاف حسن ان “الجرد الاولي للمطار أظهر تعرضه إلى أضرار كبيرة بالبنى التحتية”، لافتا إلى أن “المطار سيستخدم بعد اعادة تأهيله كمنطلق للطائرات العراقية لدعم القوات الامنية التي ستتولى مهمة تأمين الحدود العراقية السورية”.

من جهتها، أعلنت قيادة طيران الجيش العراقي في بيان، الخميس، إن “الطائرات قصفت مواقع تنظيم داعش وقتلت 20 عنصرا، ودمرت 5 عجلات (عربات) مفخخة، ودراجتين ناريتين مفخختين، و6 مواقع للمسلحين خلال عملية تحرير المطار”.

ومطار تلعفر العسكري، الواقع على بعد نحو 55 كيلومتراً، إلى الغرب من الموصل، هو ثاني قاعدة عسكرية يخسرها تنظيم الدولة “داعش” بعد قاعدة القيارة الجوية جنوبي الموصل.

وتشكل القواعد العسكرية القريبة من مركز مدينة الموصل مناطق استراتيجية، بحسب وزارة الدفاع العراقية، التي تؤمن الإسناد والدعم الجوي للقطعات البرية التي تتولى مهمة اقتحام المناطق.

ومنذ إنطلاق العمليات العسكرية لتحرير الموصل في الـ17 من أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، تسعى القوات العراقية إلى احداث ثغرة في دفاعات تنظيم “داعش” يمكنها من اقتحام الساحل الايمن من المدينة الذي يعّد المعقل الرئيس للمسلحين.