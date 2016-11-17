القوات العراقية تسيطر على نصف حي التحرير شمال شرقي الموصل

نينوى - الأناضول – أفاد ضابط في الجيش العراقي، الخميس، بسيطرة قوات بلاده على نصف حي التحرير في الجهة الشمالية الشرقية من الموصل، مشيراً إلى استمرار الاشتباكات لاستعادته من قبضة تنظيم “الدولة الاسلامية”.

جاء ذلك على لسان علي عبد الزهرة، ضابط برتبة ملازم أول في جهاز مكافحة الارهاب (تابعة لوزارة الدفاع).

وقال عبد الزهرة إن “القوات العراقية المتمثلة بمكافحة الإرهاب التي اقتحمت حي التحرير، يوم أمس، استطاعت اليوم السيطرة على نصف الحي وهي مستمرة في الاشتباكات الآن”.

وأضاف أن “جهاز مكافحة الإرهاب يخوض حرب شوارع مع تنظيم داعش الذي يستخدم الهجمات الانتحارية بعجلات مفخخة للرد على القوات بعد تحطم دفاعته وتقدم قواتنا إلى وسط الحي”.

وحول حصيلة الخسائر البشرية والمادية لدى الجانبين جراء المواجهات، لفت إلى أنه لا يمكن تقدير ذلك حالياً بسبب استمرار واحتدام المعارك.

وتواجه القوات العراقية صعوبات كبيرة جداً في اقتحام الأحياء السكنية لمدينة الموصل لاستخدام تنظيم “داعش” للعبوات الناسفة والبراميل المتفجرة والسيارات المفخخة والقناصة وشبكة أنفاق، فضلاً عن ذلك معرفة عناصر التنظيم بجغرافية المنطقة.

وانطلقت معركة استعادة الموصل في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، مدعومين بالحشد الشعبي (مليشيات شيعية موالية للحكومة)، وحرس نينوى (سني)، إلى جانب “البيشمركة ” (قوات الإقليم الكردي).

وتحظى الحملة العسكرية بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

واستعادت القوات العراقية والمتحالفين معها، خلال الأيام الماضية، عشرات القرى والبلدات في محيط المدينة من قبضة “الدولة”، كما تمكنت من دخول الموصل من الناحية الشرقية.