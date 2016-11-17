الجيش السوري الحر: تنظيم الدولة يستعيد بلدة قباسين في ريف حلب

حلب- د ب أ- استعاد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) صباح الخميس بلدة قباسين في ريف حلب الشرقي بعد استهداف مواقع الجيش السوري الحر بالسيارات المفخخة.

وقال قائد عسكري في الجيش السوري الحر لوكالة الأبناء الألمانية إن “تنظيم داعش استغل الجو الغائم والماطر فجر اليوم الخميس وشن هجوماً خاطفاً على البلدة مستخدماً عدة سيارات مفخخة واستطاع بعد معارك عنيفة مع الثوار الدخول الى البلدة”.

وأكد القائد العسكري، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن “أكثر من 20 عنصراً من مسلحي داعش قتلوا واصيب العشرات خلال الهجوم حيث شنت الطائرات الحربية التركية عدة غارات استهدفت مسلحي داعش وسياراتهم في المنطقة الممتدة بين بلدة قباسين ومدينة الراعي كما قصفت مدفعية الجيش التركي والجيش الحر مسلحي داعش على أطراف البلدة وخلال تقدمهم باتجاه البلدة”.

وأضاف أن سيطرة تنظيم داعش على البلدة ستكون محدودة لان خطوط إمدادهم أصبحت مكشوف وأي تقدم له باتجاه البلدة سيكون مصيره التدمير ما يعني ان عناصر داعش أصبحوا محاصرين داخل البلدة.

وكان الجيش السوري الحر سيطر على بلدة قباسين يوم الثلاثاء الماضي وأصبح على مشارف مدينة الباب أخر معاقل تنظيم داعش في ريف حلب الشرقي.