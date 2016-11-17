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رئيس الوزراء الأردني يستقبل الرئيس التركي السابق غول

Nov 17, 2016

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عمان - الأناضول - استقبل رئيس الوزراء الأردني “هاني الملقي” الخميس، الرئيس التركي السابق، عبد الله غول، الذي يزورالمملكة.

وحضر اللقاء في دار رئاسة الوزراء، وزير الدولة للشؤون الخارجية، بشر خصاونة، ووزير الإعلام، محمد المومني، والسفير التركي “الجديد” في عمان “مراد كراقوز″.

ورحب الملقي بـ “غول” ، معرباً عن استعداده لتقديم كل الدعم للسفير “كراقوز″ الذي تولى مهام عمله خلفاً للسفير “سادات أونال” الذي أنهى مهمته في الأردن أوائل الشهر الجاري.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني استقبل “غول”، أمس، وبحث معه التحديات التي تواجه المنطقة، وخصوصا خطر التطرف والإرهاب.

ووصل الرئيس التركي السابق، الأردن الأربعاء ، حيث شارك في منتدى عمان الأمني بنسخته العاشرة، الذي انطلق أمس، وقدم خلاله كلمة رئيسية تحدث فيها عن أبرز قضايا الشرق الأوسط.

ويختتم “غول” زيارته للمملكة مساء الخميس ، حيث يقيم على شرفه، عضو مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية للبرلمان) ورجل الأعمال “طلال أبو غزالة” مأدبة عشاء.

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