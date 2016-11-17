الرئيس الفلبيني يهدد باتباع نهج روسيا في الانسحاب من الجنائية الدولية

مانيلا – د ب أ – هدد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي الخميس، من أنه قد يتبع نهج روسيا في قرارها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية التي انتقدت سقوط قتلى في الحملة التي تشنها إدارته على تجارة المخدرات.

وقال لدى المغادرة إلى بيرو للمشاركة في قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) :”انسحبت روسيا من المحكمة الجنائية الدولية … ربما لأنهم اعتقدوا أنها عديمة الفائدة. لقد سحبوا عضويتهم. وربما أتبعهم”.

وأضاف :”لماذا؟ لأن هؤلاء الوقحين لا يستهدفون إلا الدول الصغيرة مثلنا”.

وأشار إلى أنه رغم وجود المحكمة فإن الكثير من الأطفال والنساء لا يزالون يُقتلون في تفجيرات كما لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان تحدث في كل مكان في العالم.

وكانت فاتو بنسودا ممثلة الادعاء في المحكمة حذرت الشهر الماضي من أن دوتيرتي قد يكون مسؤولاً عن ارتفاع عدد المشتبه بصلتهم بتجارة المخدرات الذين يتم قتلهم في إطار الحملة التي تشنها الحكومة ضد المخدرات.