خفر السواحل الليبي يحتجز العشرات من البحارة التونسيين

تونس - د ب أ – طالبت وزارة الخارجية التونسية الخميس، السلطات الليبية بإطلاق سراح 54 بحاراً تونسياً كانوا على متن مراكب صيد تم اعتراضها من قبل خفر السواحل الليبي.

واعترضت وحدات خفر السواحل الليبي، ثلاثة مراكب صيد تونسية الثلاثاء واقتادتها إلى ميناء الزاوية الليبي، ولا يزال مصير البحارة التونسيين مجهولاً.

وقالت الخارجية التونسية اليوم إنه تم الاتصال بالجهات الليبية المعنية للتحقق من مصير البحارة الـ54 المحتجزين، والمطالبة بإطلاق سراحهم.

كما أعلنت عن تشكيل خلية أزمة تبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة هذه المسألة وإجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات الليبية لضمان عودة البحارة التونسيين.