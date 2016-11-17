مقتل 31 عراقياً في قصف لتنظيم “الدولة” على أحياء في الموصل

الموصل - د ب أ -أفاد ضابط عراقي الخميس، ان 31 مدنياً قتلوا في قصف لتنظيم الدولة الإسلامية ( داعش) استهدف منازل المدنيين وجامع في مناطق البكر والاخاء شرقي الموصل.

وأعلن مصدر عسكري من الفرقة الذهبية ،الخميس ،عن استهداف ثلاثة عوائل موصلية وقصف جامع لا اله الا الله الواقع بمنطقة البكر والاخاء شرقي الموصل.

وقال العقيد دريد سعيد من قوات الفرقة الذهبية في الجيش العراقي، إن عناصر “الدولة” قصفوا ثلاثة منازل لمدنيين عزل في منطقة البكر أسفر عن مقتل 31 مدنياً بينهم سبعة أطفال وطفلة بعمر أسبوعين .

وأضاف أن قوات الجيش هرعت لإنقاذ العوائل المتبقية وقامت بإخلاء المنطقة بالكامل وطلبت من العوائل التوجه إلى المناطق المحررة الاكثر أمناً.

وذكر أن” داعش اقدم أيضاً على قصف جامع الا اله الا الله الواقع في منطقة الاخاء مستهدفاً القوات العراقية التي كانت بداخله، ما أسفر عن هدم الجامع بالكامل وخلف أضراراً بشرية ومادية بالمنازل القريب منه”.

وأوضح أن” القوات العراقية تواصل تقدمها داخل الاحياء السكنية بعد تعرضهما لمقاومة شرسة من قبل عناصر داعش “.

من جهة اخرى ذكر مصدر في الشرطة الاتحادية العراقية المشرفة على تحرير مناطق جنوبي الموصل الخميس، عن تحرير قريتين ضمن محور الجنوبي من مدينة الموصل .

وقال النقيب عماد حسين من قوات الشرطة الاتحادية، إن قوات الشرطة الاتحادية تمكنت من تحرير قريتي العذبة و الشامية بعد هروب كافة عناصر التنظيم منها.